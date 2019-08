“Reforzamos los controles pero necesitamos la ayuda de los padres”, dijo Osnaghi

Finalizada la edición N° 56 de la Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria, las autoridades destacaron que, pese al aumento en los controles, la cantidad de menores alcoholizados desbordó la guardia del hospital local. Recalcaron que sin la participación de los padres se dificulta la contención. La franja etaria de los más afectados oscila entre los 14 y 18 años. También aclararon que la fotografía viral de una playa repleta de desechos corresponde a un espacio privado, ya que personal municipal se encargó de la limpieza de los espacios públicos una vez finalizada cada velada.

Tras el récord de participación y una exitosa organización de la Fiesta Nacional del Dorado, en la localidad siguen preocupados por el alto consumo de alcohol por parte de menores de edad. Es que año a año se suceden reuniones previas entre los distintos organismos encargados de la seguridad, se refuerzan los controles -tanto en el ingreso como en los comercios locales- y se establecen diversas medidas de contención, pero el número de jóvenes que ingresan a la guardia del Hospital “Doctor Eduardo A. Cicconetti” alcoholizados sigue siendo alto.

Ya desde el día jueves se dispusieron controles en el acceso a la localidad, donde de manera conjunta personal de la Policía, Gendarmería y la Dirección de Tránsito revisaban minibuses, colectivos y remises.

Al respecto, el intendente Guillermo Osnaghi expresó a El Litoral que “hace varias semanas venimos trabajando con la Policía, Gendarmería, Prefectura, el hospital y los distintos entes encargados de la seguridad y organización de la fiesta. Reforzamos los controles, pero sin la ayuda de los padres es muy difícil”. Seguidamente agregó que “trabajamos para mejorar todos los aspectos, y la gran convocatoria y la cantidad de participantes lo demuestran. Durante el fin de semana ingresaron cerca de 60 mil personas a Paso de la Patria. Hacemos todo lo posible para cuidar a los menores, pero en algunos casos son los propios padres los que les proveen de bebidas, por eso sí o sí necesitamos que ellos también colaboren”, indicó.

Guardia local

Si bien al cierre de esta edición todavía no estaban los datos estadísticos completos, desde el nosocomio local indicaron que previo al fin de semana, concretamente el jueves, se produjo un accidente con heridos leves, producto del choque de una motocicleta. El viernes, en tanto, se registraron otros dos accidentes con un saldo de dos heridos leves y dos heridos graves con fracturas que fueron trasladados a la capital correntina. El sábado hubo un nuevo accidente que involucró a una motocicleta y como consecuencia de ello, un par de personas sufrieron heridas leves.

En cuanto al consumo de alcohol por parte de menores, el director del hospital de Paso de la Patria, Claudio Martínez Borda, comentó que “nos superó la cantidad de jóvenes que ingresaron a la guardia por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Esto ya desde el día jueves y la mayoría oscilaban entre los 14 y 18 años. Si bien no hubo ningún coma, sí muchos llegaron con vómitos, hipotensión y deshidratados. Todos los casos fueron contenidos acá”.

Al respecto Borda detalló que los menores vienen acompañados por otros jóvenes también menores de edad, y que en algunos casos deben recurrir a la Policía para que localice a algún adulto que los pueda retirar del nosocomio.

“No sé si el consumo ha aumentado, pero lo que vemos año a año es que al menos no disminuye. Es difícil contener a tanta gente, y además son menores. Como equipo de salud tenemos más responsabilidad, pero se necesita del compromiso de los padres para que esta situación comience a revertirse”, manifestó Borda.

Fotografía viral

Una vez finalizada la fiesta, ayer comenzó a circular una fotografía por las redes sociales -y hasta por algunos medios nacionales- en la que se podía observar una playa de Paso de la Patria colmada de basura. Botellas de todo tipo, bolsas, papeles, plásticos, etc., eran algunos de los elementos que se observaban en la imagen.

Fueron cuantiosos los comentarios en las redes por la presunta “falta de limpieza” o la “falta de cultura”.

Sobre esto, al ser consultado por El Litoral, Osnaghi expresó: “En todos los espacios públicos, sea playa, anfiteatro y calles aledañas, una vez finalizada cada velada, personal municipal se encarga de la limpieza. Para las 9 de la mañana, generalmente, ya está todo en orden. La fotografía que circuló corresponde a un espacio privado donde funciona un parador. Yo mismo me comuniqué con el encargado cerca del mediodía y él me dijo que ya habían comenzado con la limpieza”.