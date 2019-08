En 2019 el empleo privado formal no despuntó y aumentó el trabajo en negro

El 2019 no fue un buen año para el sector privado en varias provincias y Corrientes no fue la excepción. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, de marzo a mayo se registraron pérdidas de puestos laborales en el mercado formal.

La estabilidad laboral y la precarización fueron algunos de los puntos que alertaron a representantes sindicales de diferentes sectores, tanto público como privado. Este fue uno de los puntos de conversación de referentes de más de una veintena de gremios cegetistas, que se reunieron días atrás en la sede de la CGT Corrientes.

Desde fines del año pasado se vienen anunciando sobre posibles puesta en marcha de procedimientos de crisis en varias empresas, entre ellas, de transporte y textiles. Esto generó la elaboración de un documento, a través del cual los sindicatos cegetistas manifestaron su preocupación por la estabilidad laboral de los trabajadores.

En la fábrica textil más grande de Corrientes Capital, se efectivizaron cuatro despidos, lo que generó alarma entre los trabajadores del sector, quienes denunciaron persecución. En tanto, actualmente, la planta operaría bajo parámetros habituales, luego de que el año pasado había reducido su capacidad de producción.

Los números oficiales marcan esta tendencia que genera preocupación entre los representantes sindicales, a lo que se suma un contexto de devaluación del 20 por ciento de la moneda nacional, tras el lunes negro posPaso. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, correspondientes a mayo de 2019, en Corrientes el sector privado formal asalariado registró una baja interanual de 2,6 por ciento.

En mayo de este año se registraron 77,1 mil asalariados en el sector privado. En mayo de 2018, 79,1 mil, según información oficial de la cartera productiva nacional. En términos absolutos, la variación es de 2 mil puestos formales menos.

Abril de 2019 también registró una baja interanual. Esta fue de -2,5 por ciento. En términos absolutos, el resultado fueron 1.900 asalariados menos en el mercado formal. En marzo de este año la tendencia fue igual. La caída interanual del empleo registrado en la provincia fue de 3 puntos, una de las más altas, el equivalente a 2.400 trabajadores en blanco menos.

En 2018 no hubo retracción en los primeros meses del año. En mayo de 2018, se contabilizó un incremento interanual del empleo formal de 2,7 por ciento. En términos absolutos, representa 2.100 asalariados más que en igual período, pero de 2017.

En abril de 2018, el crecimiento interanual fue mayor. Este fue de 4,6 por ciento, de acuerdo con los datos del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. En marzo de ese año, el incremento fue de 3,1 por ciento, el equivalente a 2.400 asalariados más.

Los años 2017 y 2018 habían marcado una mejora significativa en los indicadores de empleo en el sector formal provincial. Sin embargo, los primeros meses de 2019 fueron complejos para el empleo registrado privado.

La serie desestacionalizada del empleo privado en Corrientes, publicado por la cartera productiva de la Nación, marca una caída pronunciada desde octubre de 2018 en su variación mensual, con una recuperación (siempre en su variación mensual) de diciembre a abril, cuando vuelve a caer el indicador.

A lo largo de seis años, el pico máximo de crecimiento del empleo en el sector privado se observó en marzo de 2018, cuando se registraron más de 79 mil asalariados privados en Corrientes, de acuerdo con el Informe de Diagnóstico Laboral Provincial del Ministerio de Producción de la Nación. Vale señalar; no obstante, en la semana se conocerán los datos de empleo de junio de 2019, lo cual permitirá cerrar el primer semestre del año.

Aseguradoras

Si bien en términos interanuales y en sus variaciones mensuales hubo altibajos en el empleo privado, especialmente retracciones desde marzo de 2019, las aseguradoras marcaron un leve aumento de la cobertura de 1,7 por ciento en mayo de 2019. Sin embargo, esto incluye tanto a trabajadores de los sectores público como privado, que alcanza a más de 158 mil en toda la provincia, según el último informe, elaborado este mes, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.

Informal

El empleo en negro en Corrientes fue de 41,4 por ciento en el primer trimestre de 2019, la más alta del NEA.

Esto representó un aumento, en relación con el cuarto trimestre de 2018. Entonces se había registrado un 38,7 por ciento, según informó el Indec.

Este incremento de 2,7 puntos de asalariados sin descuentos jubilatorios, es decir, del mercado informal, en el aglomerado urbano Corrientes, podría ser concomitante con un descenso del empleo formal en la provincia.