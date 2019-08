Seguidores: la Policía advierte que intervendrá cuando las actuaciones provoquen caos

Como consecuencia de los desmanes que producen los seguidores de cumbia en los diferentes barrios cuando acompañan a los grupos musicales, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia advirtieron que para resguardar el orden y restablecer la tranquilidad intervendrán todas las veces que fueren necesarias.

Además, señalaron que los mayores inconvenientes se registran cuando los grupos de cumbia actúan en las casas particulares y no dan aviso al Ministerio de Seguridad.

Sobre el tema, El Litoral dialogó con el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni, quien indicó que “todo el mundo puede trabajar, desplegar una actividad cualquiera siempre y cuando no ocasionen disturbios, caos y mucho menos delitos. Y sucede que los seguidores se despliegan con motos y no respetan las normas viales ocasionando problemas”.

Mientras que en relación al trabajo en conjunto que el Ministerio de Seguridad y los grupos de cumbia, venían llevando adelante, López Desimoni dijo que “en su momento dialogamos y les informamos que la Policía va actuar cuando hay desmanes y esa es la orden que cumple la fuerza”.

“Además, más allá del compromiso que asumieron, hay veces que no avisan porque se realizan en casas particulares y en estos lugares es donde se presentan los problemas. Nuestro rol es garantizar la seguridad pública y vamos a intervenir cada vez que sea necesario”, concluyó.