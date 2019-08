Alberto Fernández, con el FMI: Junto al Gobierno son responsables por la catástrofe social

Alberto Fernández, junto a su equipo de trabajo, se reunió con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de la contundente victoria que obtuvo en las PASO del 11 de agosto. Por el lado del ente multinacional de crédito estuvieron Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne. Del Frente de Todos participaron Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Bocco.

En un comunicado emitido una vez finalizado el cónclave, el ex jefe de Gabinete fue muy duro con el vínculo entre el FMI y el Gobierno: "Tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias".

El postulante a la presidencia explicó que coincide con los cuatro objetivos del acuerdo (recuperar el crecimiento de la economía, (generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública) pero fue contundente: "De estos cuatro objetivos no sólo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró desde la celebración de aquel acuerdo".

Al respecto, detalló: "La economía cayó -1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó al 53,9%".

Y agregó: "El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer".

Asimismo, Alberto transmitió su preocupación porque, según su visión, "los créditos otorgados por el FMI fueron sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales".

Sobre esto, desmenuzó que "los desembolsos efectuados suman un total de USD 44.500 millones aproximadamente y representan casi el 80% del préstamo total" pero que, acorde a cifras oficiales, " entre junio de 2018 y julio de 2019, salieron del sistema USD 27.500 millones en concepto de Formación de Activos Externos de libre disponibilidad (fuga de capitales argentinos) y USD 9.200 millones por inversiones extranjeras especulativas (reversión de inversiones de capitales golondrina)".

"La salida neta de dólares supera los USD 36.600 millones, lo que representa más del 80% de los desembolsos recibidos hasta la fecha", sentenció.

En sintonía con esto, el candidato a presidente advirtió que "el último desembolso ha sido íntegramente destinado a financiar la fuga" y que esto es "un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo cuyo primer párrafo dispone que 'ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital'".

Ante esto, desde el espacio opositor se diferenciaron de Cambiemos: "El programa económico que impulsa el Gobierno no refleja ninguna de las prioridades establecidas en la plataforma del Frente de Todos. Tampoco existen coincidencias con las recomendaciones de política impulsadas por el FMI. Se trata, en ambos casos, de aproximaciones dogmáticas que no se ajustan a las condiciones objetivas actuales ni resuelven los principales problemas estructurales de la economía argentina".

"El programa económico de la administración de Macri empeoró muchos de esos problemas (como la inflación) y reinstaló otros que habían sido resueltos (como el del endeudamiento del sector público). El acuerdo con el FMI, por su parte, no ha logrado revertir ninguno de estos problemas y en algunos casos no ha hecho más que profundizarlos (precisamente, el del endeudamiento público). Mientras tanto, el modelo económico sigue con su lógica recesiva y regresiva", completaron.

Y añadió: "La recuperación del crecimiento a través del impulso de la producción y el empleo debe ser la componente central de un modelo económico alternativo. La recuperación de la economía real es, a su vez, una condición sine qua non para estabilizar la economía y reencauzar su situación financiera".

Infobae