Gobernadores demandan al Estado por las medidas económicas

Gobernadores peronistas y de partidos provinciales realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma separada, para que se declare inconstitucional el decreto presidencial que establece la reducción del IVA en productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible en ganancias.

Los mandatarios aspiran a que se realice una compensación por la pérdida de fondos en sus arcas ya que se trata, en el caso de IVA y ganancias, impuestos coparticipables, y pidieron que el dictado de una cautelar para que no se le retraigan recursos a las provincias de la coparticipación hasta que no se dicte un fallo de fondo.

Estos planteos de unas 16 provincias se suman a los cuatro recursos que ya habían presentado La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.

La decisión de intervenir sobre el costo de los combustibles se tomó en el marco de una batería de medidas diseñadas por el gobierno para moderar el impacto de la devaluación post Paso en la economía de los sectores medios y bajos.

Otra de las medidas de impacto inmediato fue la de eliminar el Impuesto al Valor Agregado, del 21 por ciento, a los alimentos de consumo básico.

Bullrich pide un esfuerzo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les pidió ayer “un esfuerzo compartido” a los gobernadores para “aliviar el bolsillo de la gente” y los instó a “buscar un diálogo y un acuerdo que le sirva a la sociedad”.

“En principio, nosotros creemos que es importante entender en este momento que todos tenemos que poner y hacer un esfuerzo para llegar con más posibilidades hacia la gente con la rebaja del IVA, con el tema del combustible, con la posibilidad de que se devuelva Ganancias”, dijo.

“No es sólo hasta diciembre porque en realidad hasta diciembre está en este Presupuesto y luego hay que votarlo en el nuevo”, sostuvo.

“Estamos planteando que en vez de presentar medidas de este tipo se sienten a buscar un diálogo y un acuerdo que le sirva a la sociedad”, cerró.