Se activaron más de 300 lectores digitales de las nuevas credenciales del Pami

Mientras avanza la utilización de la nueva credencial magnética del Pami, la obra social de los jubilados y pensionados de la provincia entregó a las agencias y médicos de cabecera más de 300 lectores de dichas tarjetas. De esta manera, preparan el terreno para que las entidades y profesionales de la salud puedan acceder de manera digital a los datos del afiliado.

“Se compraron más de 300 lectoras de la nueva credencial del Pami, y prácticamente hemos distribuido todas a las agencias de la provincia y a la mayoría de los médicos de cabecera. Sólo restan algunas entregas para finalizar la distribución”, expresó a El Litoral la titular del Pami Corrientes, Norma Pérez.

La nueva tarjeta magnética, que reemplazará a la antigua de papel (todavía vigente), contendrá toda la información digitalizada del historial de la salud del paciente. Por esa razón los médicos empezarán a utilizar los nuevos lectores que, entre otras cosas, los librará de la carga manual de datos.

Sobre esto, la doctora Norma Pérez precisó: “Cuando se pase la tarjeta magnética en el lector, se podrá cargar la información para ir formando una historia clínica universal digital, en esto ya se venía trabajando. Será una importante base de datos que aportará también en los estadístico, porque permitirá tener información sobre la salud de nuestros adultos mayores, un mapa de patologías y el consumo de medicamentos”. En este sentido, las farmacias ya cuentan con las lectoras (comúnmente llamadas posnets), y el objetivo será avanzar a la utilización masiva de las recetas electrónicas.

Un dato no menor es que los médicos de cabecera del Pami, en este proceso de transición, reciben un plus por cada atención que realizan con esta nueva credencial. “Eso se incorporó a modo de incentivo, pero siempre debe atender a todos. Bajo ningún motivo se permite que no atienda a alguien que asista con la credencial anterior. Cualquier irregularidad de este tipo de informarse inmediatamente al 138”, advirtió la titular del Pami Corrientes.

Transición

Si bien la nueva tarjeta del Pami ya se encuentra en plena vigencia, todavía se puede utilizar la anterior credencial, hasta que concluya el proceso de transición.

En este sentido, la doctora Norma Pérez señaló que las agencias (tanto de Capital como del interior) todavía cuentan con un buen número de plásticos disponibles para retirar. Es decir que, aquellos jubilados o pensionados, que todavía no hayan recibido su credencial deberán ingresar a la página web del Pami o bien llamar al 0800 (Pami) para consultar el estado de la misma.

“Es importante que todos revisen el estado de su credencial, si todavía no la tienen, porque podría no haber llegado por un error del Correo, porque no se definió bien el domicilio o no encontraron la vivienda. Para dichos casos hicimos una campaña para que, en las localidades alejadas, las credenciales puedan llegar a algún centro de referencia; pero aún así todavía contamos con muchas tarjetas disponibles para entregar”, indicó Pérez.

Social

Una vez que se implemente a pleno todo el sistema digital de la nueva credencial magnética, hay expectativas de que también se pueda disponer de mayor información de indicadores sociales.

“Debido a que va a permitir tener una muy buena base de dato, porque en el sistema se pondrán todas las encuestas sociales que se hacen a los afiliados, en condiciones de vulnerabilidad social. Del mismo modo, las recetas también se podrán cargar en el sistema sin necesidad del papel”, detalló la titular del Pami.

Este sistema de trabajo se irá implementando de manera gradual en toda la provincia, mientras tanto por lo menos en lo que resta de este año las dos credenciales (magnética y papel) están en vigencia.