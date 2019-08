Con cautela por nuevos anuncios, aseguran que se normalizó la exhibición de precios

Con la última escalada del dólar que se dio a mediados de agosto, en algunos comercios de Corrientes se quitaron los precios de las góndolas debido a la incertidumbre por los nuevos costos. La Provincia realizó controles al respecto y labró actas por ocultamiento y remarcación de los importes, así como por la limitación de la cantidad de artículos a vender por persona. La situación se mantuvo así por unos días, y luego comenzó a normalizarse, aunque con casi la totalidad de productos a un precio mayor, aproximadamente entre el 15% y el 25%, según estiman en la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor. Según mediciones propias de este medio, dichos porcentajes variaron entre el 5% y el 30%.

De acuerdo a lo informado desde este organismo, en las últimas semanas no hubo más inconvenientes del tipo, sobre todo porque se realizaron algunos controles en varios comercios, especialmente en supermercados, hipermercados y mayoristas. Sin embargo, el mercado volvió a tener un cimbronazo en estos días, que repercutió en una nueva suba del dólar.

Para contener la situación, el Gobierno nacional anunció ayer un nuevo paquete de medidas económicas. La última vez que se lanzaron propuestas del tipo tuvieron consecuencias, por lo que desde Comercio provincial están atentos a lo que pueda suceder.

“El tema de la exhibición de precios se normalizó, aunque ahora con el tema del dólar esperemos que no haya más remarques. De igual forma, seguiremos con los controles, veremos cómo se sigue el tema entre hoy y mañana”, señaló ayer a El Litoral el titular del organismo, Juan José Ahmar.

Por otro lado, el funcionario comentó que si bien su área no tiene a cargo el contralor de los productos sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), en su recorrida de estos últimos días para verificar los programas Precios Cuidados y Precios Esenciales (ver recuadro) notaron que “están teniendo una mejor aceptación”. “Encontramos artículos sin IVA a mejor precio que los de Cuidados y Esenciales”, subrayó.