Por obras en el Pediátrico, técnicos se reunieron con jefes de cada servicio

En el Hospital Juan Pablo II están avanzando en la elaboración de un plan maestro para la ampliación y refacción de varios sectores. En este marco, en los últimos días técnicos a cargo del trabajo conversaron con el personal del nosocomio para conocer las necesidades y adecuar el proyecto a las mismas.

“Lo que se está haciendo es trabajar en un plan maestro. Vinieron técnicos y se reunieron con cada autoridad a cargo de los servicios solicitando opiniones y consensuando los arreglos que se llevarán adelante. Próximamente habrá otra reunión entre el ministro Ricardo Cardozo y ellos mismos para seguir avanzando”, dijo a El Litoral el interventor del Pediátrico, Alberto Arregín.

Respecto a las obras que se podrían llevar adelante, comentó que están en estudio y que “se están considerando varias opciones, tanto ampliaciones como arreglos, inclusive se habló de ampliar sectores y una refacción integral”. “Tenemos niños internados y no podemos tomar decisiones precipitadas, hay que saber cuándo y qué tipos de arreglos se hará, y eso se estudia con el personal del hospital, hay que estudiar varias cuestiones”, sostuvo el director del nosocomio y agregó que “es un hospital que tiene una alta demanda y se trabaja día a día sin ningún inconveniente”.

A un mes de cumplirse su intervención en el nosocomio, expresó: “Está todo en orden, no hay ningún tipo de inconvenientes, tampoco con el recurso humano, se está dando un muy buen clima laboral”.

“Ha bajado bastante las atenciones en cuanto a las enfermedades respiratorias”, dijo refiriéndose a la demanda. “Tenemos una alta demanda pero se atiende sin inconvenientes. Los fines de semana seguimos atendiendo a muchos niños por ser el único hospital pediátrico, pero también por la calidad de atención que se brinda a los pacientes”, explicó a este diario.

Por otra parte, en cuanto los pacientes con prepagas, Arregín comentó que “se pide la credencial para hacer un recupero de gasto, está dentro de las normativas permitidas y se está insistiendo en este sentido, aún la gente no comprende que no se cobra el servicio a ellos, sino a las obras sociales”. Por ley, sostuvo que desde los hospitales tienen obligación de captar a las personas que tienen prepagas.

Cabe recordar que el ministro de Salud dijo esta semana que “por indicación del gobernador Gustavo Valdés estamos avanzando en el plan maestro con las modificaciones, adecuaciones y ampliaciones acordes a la demanda actual”. En este sentido, Arregín agregó que “esta institución es un centro de referencia en la región con un promedio anual de 150 mil atenciones en consultorios y más de 80 mil consultas anuales por el servicio de emergencias”.

“Desde el Gobierno provincial estamos dando respuestas a cada uno de los requerimientos estructurales. Por ello, en primer lugar nos reunimos con los jefes de servicios, y junto con el equipo técnico de Obras Públicas explicitamos los propósitos de este plan. Posteriormente continuamos los encuentros con la totalidad de los servicios, personal médico y enfermería, de donde tomamos las demandas para este proyecto, a lo que se sumó, por supuesto, el relevamiento realizado”, precisó.