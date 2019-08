La realidad por zonas

“Hay diferencias marcadas por zonas en la provincia. Santo Tomé, Virasoro y toda la microrregión de la tierra colorada tiene otra realidad, al igual que Monte Caseros, Mocoretá”, explica.

“La ganadería está bien. El centro sur está bien. Si la actividad productiva en general está bien, la gente de esa zona que no tiene nada que ver con la producción también está bien”.

“Un tema distinto es la Capital. Acá están los principales problemas en cuanto a fuentes de trabajo y a la generación de recursos, porque no hubo el crecimiento que hay en el interior”, afirma.

“Por ejemplo, Chaco tiene más industrias que Corrientes, pero nosotros tenemos el doble de empleo industrial. Eso se puede demostrar de manera contundente”.

“Las industrias chaqueñas están alrededor de Resistencia y en Corrientes no, salvo Tipoití y la Quilmes”.

“Hay 700 establecimientos madereros trabajando en Corrientes y alrededor de Capital no hay ninguno”.

“En los últimos 4 años la producción industrial creció un 18 por ciento y en Chaco cayó un 3 por ciento”.

“Hay lugares de la provincia en que no hay alojamiento entonces los trabajadores van de un pueblo a otro para trabajar. Hay lugares en el interior provincial con desocupación cero”.

Pastera

“No tengo dudas de que Corrientes tendrá una planta de celulosa.

Va estar en Ituzaingó sin dudas. Si Macri continúa la planta llega”.