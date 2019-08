Concierto de la Orquesta Sinfónica de Corrientes

El próximo Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica de Corrientes, contará con la dirección de un ilustre director argentino -español, Mtro. José García Caffi. La velada será el viernes 23 de agosto a las 21:30, en el Teatro Vera, oportunidad en las que se estrenarán los arreglos realizados, por el director, para las Cuatro “Estaciones Porteñas” de Astor Piazzolla. Las entradas se podrán adquirir, en la boletería del teatro, de martes a viernes desde las 17 a 21 horas.

Es un músico nacido en Argentina y nacionalizado español. Es compositor, arreglista y director de orquesta. Se orientó inicialmente a la música popular argentina, como integrante del Cuarteto Zupay a la música clásica, como director de orquesta. Se encuentra radicado en España desde 1975.

García Caffi se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado con los maestros Erwin Leuchter, Guillermo Gratzer, Clelia Troisi, Jacqueline Ibelz, Alberto Ginastera, Jean Fournet, Ernesto Halfter y Johan Elhert.

En 1966, junto con su hermano Pedro Pablo, fundó el Cuarteto Supay, uno de los más destacados grupos vocales de la historia de la música argentina. Dejó el grupo en 1969, pero continuó realizando los arreglos musicales del mismo, por años.

Fue consejero de la secretaría de cultura de la ciudad de Buenos Aires y asesor musical de los teatros nacionales: Presidente Alvear, Cervantes y San Martín de Buenos Aires.

En Argentina y América Latina dirigió todas las orquestas sinfónicas de relieve, destacándose la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Sinfónica Ibérica en Caracas y el Palacio de Bellas Artes de México y la Orquesta del Festival de Nueva York en el Carnegie Hall. Otras importantes orquestas que dirigió son las de Perú, Ecuador, Puerto Rico, Sinfónica de Venezuela, Sinfónica de Caracas, Sinfónica de México, Filarmónica de Montevideo, la del Teatro Argentino de La Plata, entre otros.

También en España, estuvo al frente de las orquestas del Principado de Asturias, Sinfónica de Barcelona, Nacional de Catalunya, Sinfónica de Madrid, de Bilbao, de Tenerife, Manuel de Falla de Cádiz, de Málaga, Filarmónica de Andalucía, Orquestra Simfónica de Illes Balears, de la Región de Murcia, de Madrid o la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, entre otras.

En 1981 obtuvo en Ginebra (Suiza), el Prix de la Musique, otorgado por la crítica especializada, al músico más destacado.

Realizó una serie de arreglos sinfónicos, de obras del repertorio lírico internacional para el tenor José Carreras, obras que luego interpreta con Los Tres Tenores.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires le encarga los arreglos de Tango Sinfónico para la celebración de su 50ª aniversario, y la posterior clausura, en el Teatro Colón de Buenos Aires con dicha Orquesta y el Coro Polifónico Nacional Argentino.

En el 2002, por encargo de la Fundación Autor de España, grabó un CD con la Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, nominada en el 2003, para los premios Grammy latinos por la mejor obra sinfónica.

Como Compositor realizó las bandas musicales de más de 60 películas, mientras que, entre las canciones populares compuestas, se destacan Chacarera de la copla perdida y Balada para mi tierra, con letras de su madre Lupe García Caffi, que fueran grabadas por el Cuarteto Zupay.

Dirigió los espectáculos musicales The Rocky Horror Show (Buenos Aires 1975; Barcelona 1985; Londres 1986), Evita (Madrid 1980; Barcelona 1984), The Sound of Music (Madrid 1987), Cabaret (Buenos Aires 1988) y Los MIserables (Madrid 1992), con gran éxito y obtención de discos de oro y de platino, La Bella y la Bestia (producción original de Disney, Madrid 2000) y Jekyll & Hyde (Madrid 2000, con la que fue candidato a Mejor Director Musical en los premios Max de teatro).

En 2004, García Caffi dirige la obra sinfónica de Joan Manuel Serrat en la gira por América y España. También en este año se suma a la agrupación Les Luthiers para dirigir su obra sinfónica Concerto Grosso.

Entre las distinciones recibidas se encuentran el Prix de la Musique en 1981, que otorga la crítica especializada de en Ginebra (Suiza) al músico más destacado; la condecoración por la Benemérita Orden Tercera de Castilla y León a la Excelencia Artística en 1990; su nombramiento como miembro de número de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, de la que recibió la Gran Medalla en 1996; Obtuvo el Diploma de Honor de la Asociación Argentina de Música de Cámara (1973) y el diploma al Mérito Artístico de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1975); etc.