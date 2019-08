Gran encuentro del sector foresto industrial en Paso de los Libres

Productores forestales de la provincia de Corrientes tuvieron el viernes pasado un importante encuentro en el departamento Paso de los Libres, con la realización de la 91º reunión del Consorcio Forestal Río Uruguay, la 262° del Consorcio Forestal Corrientes Norte y la 83° del Consorcio Forestal Corrientes Centro. La Asociación Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (Apefic) participó en esa jornada, donde conocieron distintas experiencias de la firma anfitriona y analizaron la actividad.

El encuentro se desarrolló en el campo Buena Vista II, de la empresa Masisa Argentina, y contó con la asistencia de unos 140 directivos y representantes de las principales empresas forestoindustriales argentinas, además del director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, Nicolás Laharrague. Desde la organización resaltaron que los asistentes a la reunión representaron más del 50 por ciento de la masa implantada del país.

Durante la jornada, el gerente Forestal de Masisa Argentina, destacó que la compañía se encuentra buscando “cambios en la silvicultura” para “reducir costos y hacer mucho más eficiente el proceso de plantación”.

El empresario hizo hincapié en que la comercialización de productos primarios no es una mala estrategia para el sector, si bien se busca vender productos con mayor valor agregado, actualmente el mercado forestoindustrial de la cuenca del río Uruguay, en términos generales, no se encuentra en condiciones de generar productos de calidad y cantidad como para abastecer en forma permanente al mercado internacional.

“Actualmente, la exportación de rollos es una posibilidad de generar canales comerciales que a futuro pueden posicionarnos y generar nuevas alternativas comerciales al sector; tengamos en cuenta muchos países del primer mundo como Australia o Nueva Zelanda son habidos exportadores de rollos en el orden de los 4 millones de metros cúbicos por año”, manifestó.

En tanto, el subgerente de Operaciones de la empresa, Fernando Dalla Tea, manifestó que en la zona de Concordia generalmente los aserraderos demandan árboles de entre 25 centímetros y 30 centímetros de diámetro y recordó que “nosotros en el primer ciclo apuntamos a árboles más grandes que nos costó mucho comercializar”.

Ante ese panorama explicó que “en esta segunda etapa nos planteamos producir este tipo de árbol de 25 centímetros a 30 centímetros de diámetro en un turno más corto que el que habíamos hecho en la primera rotación”. Sobre los tiempos de espera deseó que “ojalá sean 10 u 11 años”.

Respecto a las densidades detalló que “en el primer ciclo plantamos entre 1.000 y 1.200 plantas. Teníamos que llegar a una densidad baja a través del raleo. Y hoy el cambio es bajar la densidad, eventualmente incorporamos un raleo a desecho temprano, y no hacemos ningún raleo comercial. Esto apunta a acortar ciclo y a producir ese árbol de entre 25 centímetros y 30 centímetros”.

El temario de la jornada incluyó: Reconversión de Pinus a Eucalyptus, preparación del sitio y esquema de manejo de malezas; Manejo de plantaciones de Eucalyptus clonales y de semilla en la actualidad; Cosecha mecanizada de Pinus para exportación y Exposición sobre Mercado de exportación, a cargo de Juan Morales, gerente Forestal de Masisa Argentina.





Reunión de la Mesa Agrícola



En las instalaciones de la EEA Inta Mercedes se reunió por quinta vez la mesa interinstitucional agrícola provincial, integrada el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Producción, el Inta, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne, la actual Secretaría de Agroindustria y representantes del sector privado.

El objetivo de esta mesa es generar un ámbito de participación de las instituciones en la transferencia de tecnologías impulsando el desarrollo estos cultivos en la provincia, sumándose a la principal actividad agrícola actual -el arroz- y que además complemente con la ganadería en la disponibilidad alimento para el cumplimiento de sus objetivos.

La agenda del encuentro de la semana pasada se inició con una recorrida por el primer módulo agrícola (extra arroz) de la provincia que llevan adelante el ministerio de Producción y el Inta, en el que participan además los integrantes de la mesa a través de sus aportes, sugerencias y consejos en relación a los ensayos y prácticas que podrían realizarse. Esta será la segunda campaña que entra en producción este módulo, con ensayos de micro y macro parcelas, con y sin riego.

El subsecretario de Producción Jorge Fedre, representante del Ministerio en la mesa, abordó entre otros temas la demanda actual y futura de granos dentro de la Provincia; un análisis de márgenes brutos de trigo y maíz, el informe de la campaña agrícola 18/19 de los cultivos de soja, trigo, maiz y sorgo q totalizan 23.000 has en Corrientes y un breve resumen de los avances del mapeo de suelos en este territorio completando para fines de este año 5.5 millones de hectáreas a escalas de mejor detalle y en formato digital; las capacitaciones en operador de maquinas agricolas llevadas a cabo en CeCaP y un comentario de la misión comercial de trigo al Sur de Brasil, con las gestiones que se continuaron.

Se debatió y se analizaron propuestas para continuar trabajando, destacándose el riego como factor principal a fortalecer con el fin de estabilizar el rendimiento de estos cultivos.