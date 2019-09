Z´L

Falleció el 07/09/2019. Alejandro Abraham, presidente del Banco de Corrientes S.A., su esposa Graciela Zaimakis, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su descanso eterno. c/656

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Ramón, María Andrea, Dulce María Toma Díaz Ulloque y Juan Luis Binda, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Israelita. c/997

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z’L

Falleció el 07/09/19. El señor Intendente de la Ciudad de Corrientes Dr. Eduardo Tassano participa el fallecimiento del ex Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes y acompaña a su familia en tan difícil momento. o/650

Y

Prof. Dr. ABRAHAM

RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. El Rector de la Universidad de la Cuenca del Plata, Angel E. Rodríguez, participa con dolor del fallecimiento de quien fue profesor de la carrera de Abogacía de esta institución, haciendo llegar a sus familiares y amigos las expresiones de profundo pesar en tan sentida pérdida. c/009

Y

Prof. Dr. ABRAHAM

RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Autoridades, Directivos y Personal docente de la Universidad de la Cuenca del Plata, participan con dolor el fallecimiento de quien fue profesor de la cátedra Derecho de las Obligaciones de la carrera de Abogacía de esta institución, haciendo llegar a su familia las expresiones de profundo pesar en tan sentida pérdida. c/009

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Sr. Maximiliano Kugler y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento, rogando al Altísimo una oración en su memoria. c/008

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Sr. Enrique Kugler y Sra. Viviana Holeywell de Kugler participan con pesar su fallecimiento elevando una oración por el eterno descanso de su alma. c/008

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Carlos Edgar Majul, Sra. Laura Pasetto de Majul y Edgar Majul, participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. c/974

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Dr. Carlos Edgardo Borda, su esposa Margarita e hijas Helga A. Cipriana y Lara Beatriz y sus nietos Carlos, Ambar y Azul participan con pesar el fallecimiento del destacado abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la UNNE y que sus restos fueron inhumados el 8 de septiembre en el Cementerio Israelita. c/975

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. El Ing. Juan E. Manzolillo participa con profunda tristeza la partida de tan destacado profesional y padre de familia, acompañando a su esposa Graciela e hijos en este difícil momento. c/000

Y

ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Víctor Hugo Maidana, Teresita García de Maidana, hijos y nietos, despiden al distinguido Abogado y Docente, y querido amigo, con profundo pesar, y acompañan a su esposa Graciela, hijos y nitos con mucho afecto. Elevan plegarias por su eterno descanso. c/003

Y

ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Carlos María Botello y Emma G. Ward de Botello, sus hijos y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido y gran amigo Abraham, acompañando a Graciela, a sus hijos, nietos y demás familiares con todo cariño y afecto en este doloroso momento, rogando por su eterno descanso una oración en su memoria. c/004

Y

ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. José María Botello, María Antonieta Gómez Danuzzo de Botello, sus hijos: Juan Ignacio, Paula y Juan Ramón Albornoz, participan con profundo pesar de su fallecimiento, acompañando con todo afecto a toda su querida familia en este momento de gran tristeza, rogando por su eterno descanso una oración en su memoria. c/004

Y

ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Guillermo José Botello y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan con todo cariño a Graciela, sus hijos y nietos, y ruegan una oración en su memoria. c/004

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Elpidio Monzón acompaña a los familiares del destacado Jurista y ex. Decano de la Facultad de Derecho en el sentimiento de pesar por la irreparable pérdida. c/010

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Sofía Brunel de Huerta y Belén Huerta participan su fallecimiento y acompañan a la querida Graciela en tan doloroso momento. c/602

Y

ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. El Dr. Yamil Machado y familia participan su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en el dolor. Ruegan una oración a su memoria. c/582

Y

Profesor ABRAHAM

RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. El Dr. Ricardo Sebastian Danuzzo participa con gran pesar el fallecimiento de tan ilustre catedrático, Director del primer cohorte de la carrera de Doctorado en Derecho y ex Decano de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E. y acompaña a sus familiares en tan doloroso momento. c/001

Y

Profesor ABRAHAM

RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. La cátedra “B” de Derecho de los Contratos, su profesor titular Dr. Ricardo Sebastian Danuzzo, su profesor adjunto Dr. Carlos Silvero Fernández, sus jefes de trabajos prácticos, Dres. Héctor Escalante, Lilian Jarocky y Guillermo Segui, profesores adscriptos y auxiliares docentes participar con pesar el fallecimiento de tan ilustre catedrático y maestro de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E. c/001

Y

Profesor ABRAHAM

RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. La cátedra “B” de Derecho de Daños, su profesor titular Dr. Ricardo Sebastian Danuzzo, sus jefes de trabajos prácticos, Dres. Susana Zamudio y Daniel Chileff, profesores adscriptos, libres y auxiliares docentes participar con gran pesar el fallecimiento de tan ilustre catedrático y maestro de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E. c/001

Y

Dr. ABRAHAM RICER

Z´L

Falleció el 07/09/2019. Alberto (a) y Tity Pavé (a) participan con gran congoja su fallecimiento y acompañan a Graciela, hijos, nietos y demás familiares en tan doloroso momento. c/011