Colegio de Bella Vista ganó $400 mil y ahora evalúan en qué proyecto invertirán

En el Centro Cultural Kirchner en Capital Federal, ayer se concretó la entrega de premios del concurso “Maestros Argentinos” del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Allí, docentes y alumnos del 7° año de la Escuela Técnica Nº 1 “Dr. Juan Esteban Martínez” de Bella Vista obtuvieron el tercer lugar y un premio de $400 mil. Ahora analizan en qué invertirán el dinero y entre las alternativas están: fabricar más prototipos, capacitación y en una planta piloto de producción dentro de la institución para realizar sus prácticas. “No encontramos las palabras para describir este momento”, expresó a El Litoral Angeles Herrera, la docente que junto con su colega José Trinidad están a cargo del proyecto.

Entre el día en que recibieron la noticia de que estaban entre los 10 finalistas y la gala de premiación que se concretó ayer, transcurrieron varias semanas. Un período que vivieron con mucha ansiedad los integrantes del equipo seleccionado en el certamen Maestros Argentinos.

Y durante esas jornadas, contó Herrera que pensaron en varias alternativas en las que invertir el premio, pero siempre pensando que el monto sería menor a los $400 mil. Cifra que finalmente es la que obtuvieron por haber conquistado el tercer lugar en el podio.

“Todavía no caemos, es un orgullo inmenso; tanto los chicos como yo estamos muy emocionados. Estar sentados ahí y ver en la pantalla cuando pasaban imágenes de nuestro proyecto fue muy emocionante, estábamos al borde de las lágrimas”, afirmó la docente.

Alternativas

La docente relató a este medio que con los alumnos tenían pensado, si obtenían un premio por ejemplo de $100 mil, desarrollar más prototipos de su dispositivo para potabilizar agua. La idea era entregarlos a familias de zonas rurales o de la costa del río, donde no hay electricidad ni agua potable para poder medir el desempeño, su utilización, etc. Esto a su vez les permitiría analizar posibles mejoras. Ahora, al contar con una suma superior, mantienen esta idea, pero prevén invertir parte en más capacitaciones, y en un espacio dentro de la institución para realizar “prácticas profesionalizantes”.

“Tenemos diseñado un espacio de producción que lo llamamos planta piloto “La Técnica”, en el que tenemos pensado producir dulces, mermeladas y otros productos. Queremos que sea además un lugar para que los chicos desarrollen sus prácticas. Se abren muchas posibilidades a partir de contar con recursos”, afirmó Herrera.

Seguidamente, la ingeniera química y docente contó que la Municipalidad de Bella Vista les ofreció proveerles de caños, válvulas y otros materiales para que puedan continuar fabricando más dispositivos.

Asimismo, destacó que “muchos de los alumnos que no habían ido más allá de la provincia, ahora estaban conociendo al Presidente de la Nación. Creo que es algo que los va a marcar para siempre”, consideró Herrera.

Como informó El Litoral en su edición del 24 de agosto, el proyecto denominado“Y’japyhy 3” (“agarrar el agua” en guaraní) comenzó a desarrollarse en 2017 con alumnos de séptimo año. Se trata de un dispositivo para potabilizar el agua.

De esta forma, docentes y alumnos de la institución buscan mejorar las condiciones de vida de muchas familias, especialmente las que viven en áreas rurales. “Logramos crear un dispositivo que no sólo es transportable sino que además no necesita electricidad porque funciona con un sistema manual”, había relatado en esa oportunidad Herrera a El Litoral.