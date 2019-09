Falso secuestro: el hombre de Prefectura declaró que durmió 6 horas en un motel

Iván Leiba, el hombre de Prefectura que el fin de semanadenunció su secuestrodeclaró en sede policial que durmió la siesta durante 6 horas en el hotel alojamiento de Corrientes dónde fue encontrado por las autoridades, según consta en la testimonial a la que ellitoral.com.ar tuvo acceso hoy.

"Continué con mi camino e ingresé a un hotel llamado Hawai, a lo que pagué una habitación, más precisamente la N° 18, todo ello siendo las 11 horas aproximadamente, una vez ingresado a la misma me acosté y me dormí hasta las 17 horas". Con ese relato, Leiba justificó haber sido encontrado en un hospedaje de tránsito cuando las autoridades lo buscaban por haber denunciado su secuestro.

Según indicó en el expediente al que ellitoral.com.ar tuvo acceso, viajando en una Volskwagen Amarok "por avenida Armenia, no recuerdo la altura exacta ya que no conozco mucho la zona de esta ciudad, en un momento estaciono el rodado y desciendo del mismo y me dirijo a unos cajeros automáticos de la red Banelco, a fin de extraer dinero, al intentar realizar la operación no pude concretar, ya que mi cuenta de caja de ahorros no tenía fondos suficientes".

"Al volver a subir a mi vehículo, al momento antes de encender, tres personas de sexo masculino ingresan a mi camioneta, una de ellas se sienta en el asiento del acompañante y los restantes en el asiento de atrás, como yo me encontraba uniformado me pidieron mi arma de fuego y le contesté que no la poseía conmigo, revolvieron el interior del rodado y se dieron cuenta que no la tenía, al no saber dónde me encontraba situado, me hicieron conducir hacia zona de aeropuerto, ingresando a una calle de tierra, y mientras circulábamos me sustrajeron dinero en efectivo por el monto $3500 aproximado que se encontraba en mi billetera", siguió.

Y amplió: "Me pidieron que frenara el vehículo a lo que respondí a su pedido y se bajaron y se dieron a la fuga. Y continué con mi camino e ingresé a un hotel llamado Hawai".

"Al momento de salir del lugar que había adquirido, personal policial se encontraba dentro del predio. Hago mención que estas personas no me sustrajeron mi teléfono celular, por lo que anoticié esta situación a mi pareja (...) y mi encargado de grupo, el señor Javier Alejandro Bres, ostentando la jerarquía de Ayudante tercera, todo ello antes de ingresar al hotel", continuó diciendo.

Tras ratificar que los supuestos secuestradores se movilizaban en una Renault Kangoo blanca con vidrios polarizados, indicó que entre los hombres había uno a su lado "vestido con ropa de grafa color marrón, de tez trigueña, cabello corto", y los que se encontraban en el asiento de atrás no logró verlos.

"La tonada de voz, por la forma que lo hacían, aparentemente eran de nacionalidad paraguaya", declaró el prefecturiano.

Leiba presta servicio en la Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay, donde debía hacer su ingreso de guardia a las 7 de ese sábado, cuando supuestamente fue secuestrado a las 5.