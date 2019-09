Hipnotiza vacas con un saxo

Un estadounidense aficionado a la música, decidió ensayar su pasión por el saxo tocando delante de vacas. El resultado fue sorprendente: las hipnotizó con temas de Stevie Wonder, George Michael y The Champs.

"Isn´t she lovely" de Stevie Wonder, "Careless whisper" de George Michael y "Tequila" de The Champs, con música de saxo, lograron captar la atención de decenas de animales en un campo de Oregon, según el registro en video tomado en junio de este año por Erin, la hija del concertista campestre, Rick Herrmann.

La joven popularizó los temas de su padre en el campo, alambrado de por medio, a través de su cuenta de twitter @erinherrmann, donde logró hasta la actualidad 12.400.000 reproducciones.