Secuestraron 40 motos y más de 12 vehículos en un operativo de tránsito

La Comuna llevó adelante ayer importante operativo de tránsito en la avenida Independencia, donde se secuestraron 40 motos, 4 autos, 2 utilitarios y 7 remises.

De acuerdo con la información proporcionada por la Subsecretaría de Tránsito, los motociclistas no contaban con la licencia de conducir correspondiente y circulaban sin casco. Los automovilistas tampoco tenían el carnet habilitante para manejar y los remises carecían de la habilitación para prestar el servicio de traslado de pasajeros.

Tras el importante despliegue que realizó la Comuna ayer sobre avenida Independencia, el subsecretario de Tránsito de la Municipalidad, Juan Acinas, dijo a El Litoral que “durante el operativo hemos secuestrado 40 motos, 4 autos, 2 utilitarios y 7 remises”.

Mientras que en relación a las causas del secuestro señaló que “los motivos de los secuestros son recurrentes. Los motociclistas no contaban con la licencia para conducir y circulaban sin cascos. Los automovilistas tampoco poseían la credencial habilitante para manejar, entre otras documentaciones. Y los remises no tenían la habilitación correspondiente para prestar el servicio que estaban realizando”.

En cuanto a la periodicidad de los controles Acinas sostuvo que “constantemente llevamos adelante los operativos, lo que sucede es que llamó la atención el despliegue que realizamos hoy (por ayer) porque lo hicimos en conjunto con personal de la Secretaría de Transporte, de Seguridad Vial y de Tránsito”.