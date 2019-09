El lunes pagarán el plus a los empleados municipales

Desde la Municipalidad de Corrientes difundieron que el próximo lunes 16 de septiembre se concretará el pago del plus de 1.000 pesos a los empleados dependientes de la Comuna.

Por otra parte, trascendió que aún no está definido el día que se hará efectivo el extra de 700 pesos, aunque no descartan que sea durante la semana próxima.