Caso Stella Maris: advierten que sanroqueño y su madre podrían recibir penas de más de 15 años

A casi un mes de que se hallara el cuerpo sin vida de Stella Maris Ramírez, la mujer de 26 años oriunda del Chaco, que apareció flotando en el río Paraná frente a Zárate, el abogado querellante fue contundente al afirmar que el marido y la ex suegra recibirán penas de más de 15 años de prisión.

Marcelo Murúa, abogado querellante de la familia de Stella Maris, habló con FM San Roque y brindó detalles del proceso judicial. Destacó que el sanroqueño y su madre podrían recibir penas de más de 15 años de prisión por la imputación y la gravedad del caso.

Desde la localidad correntina se mencionó el hecho de que la mujer vivió en San Roque durante un tiempo antes de radicarse en Lima, localidad dependiente de Zárate, provincia de Buenos Aires.

“Es una causa muy reciente, imagínese que no es un caso muy común, si bien está resuelto para el fiscal, ya que hay muchísimas pruebas contundentes, aun así faltan algunas pericias, como la de los elementos incautados en la casa de la víctima en la ciudad de Lima, además de la revisión de una computadora y tres celulares”, planteó.

Destacó además que “hasta el momento no tenemos, por ejemplo, con rigor científico el causal del mecanismo de muerte. Esto es porque la chica fue decapitada y tiene una herida en la zona genital hacia arriba, por lo que su zona abdominal fue vaciada”, relató.

Imputación

En cuanto al encuadre legal, señaló que “la imputación es por homicidio doblemente agravado, seguido de femicidio”.

Por el caso están detenidos el esposo de la víctima, Carlos Entivero (36), y la madre de Entivero, Amelia Itatí Lezcano (53), ambos oriundos de San Roque.

El paradero de Ramírez se desconocía desde el viernes 2 de agosto. Vecinos declararon que esa noche escucharon gritos en la casa donde ella convivía desde hacía seis años con Entivero, ubicada en el barrio Granja 8 de la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate.

El abogado Murúa indicó por otra parte que “la muerte fue entre el 2 de agosto a la noche y el 6 de agosto último.

Esos días la madre de la persona que está detenida estuvo en la casa donde hallaron manchas de sangre por medio del luminol. Hallaron rastros en la heladera, en la caja de la camioneta y en la pared. Las ropas de los detenidos se hallaron en una bolsa y fueron lavadas”, explicó.

“Hay muchísimas pruebas contra el detenido y su madre”, resumió.

Agonía

Otro dato revelado por la autopsia es sobre el tiempo de agonía. Murúa sostuvo que “hay certezas de que no murió en el acto sino que agonizó al menos dos días. Esos días estuvo la madre ahí. Hay cámaras de seguridad que muestran cuando se deshicieron del cuerpo, que había sido el día 2 de agosto a la noche, cuando la víctima había sido golpeada por su pareja, que fue lo último que escucharon los vecinos”, reveló.

“Fue un golpe contra la pared”, remarcó.

Cronología

En cuanto a cómo sucedieron los hechos, destacó que “el día 14 una vecina se presentó ante la comisaría y dijo que ‘parece que el marido la mató’. El día 15 se allanó la casa y se hicieron las pruebas de luminol. El 21 de agosto apareció el cuerpo flotando en el río”.

Sobre cómo continúa el caso, planteó que “la etapa instructora es de 180 días, que son los que tiene el fiscal con posibilidad de ampliar. Ahora los abogados defensores y los imputados tienen la posibilidad de elegir la modalidad, ya que estamos hablando de la posibilidad de una sentencia superior a los 15 años de prisión”, aseguró Murúa.