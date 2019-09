Se viene una nueva edición de ExpoBra en Santiago del Estero

La 13ª edición de ExpoBra contará con la participación de más de 500 reproductores. Se realizará del 18 al 20 de septiembre en el predio del Vivero San Carlos, en la localidad santiagueña de La Banda.

Alejandro Brandán, director de Asociación Criadores Brahman de Argentina, explicó las ventajas de reunirse con las Asociaciones de Braford y Brangus: “Nosotros no somos competencia; si no que, al contrario, nos potenciamos y hemos venido trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Cada raza tiene sus virtudes; creemos que ofrecer distintos productos, muy similares, pero con algunas diferencias, le aporta al hecho de tratar de cubrir las necesidades de los productores de carne”.

Por otro lado, y en relación a la raza que representa, Alejandro Brandán, dijo: “Venimos de un año bastante bueno para la raza, la mayoría de los productos se han vendido muy bien. Tuvimos una Nacional con muchos animales, y ahora para ExpoBra tenemos mucha expectativa porque es nuestra segunda exposición en importancia. Como raza, nos interesa mucho expandirnos en la zona del Chaco Semiárido. Apuntamos a tener una buena semana, con lindos animales en la Exposición y, por supuesto, tener buenas ventas”.

Por su parte, Tiziana Prada, presidente de la Asociación Braford Argentina, indicó que “para la Asociación, ExpoBra tiene un lugar importante en el cronograma, ya es como un icono. Siempre es esperada, hay un gran interés, porque concurren Cabañas de todo el país, específicamente de 8 provincias, incluso hay algunas Cabañas que debutan en ExpoBra. Los criadores se comprometen con estas exposiciones. No esta fácil el contexto y, sin embargo, siguen apostando a estar y a mostrar el mejoramiento genético que se está logrando año a año”.

Las actividades de la 13ª edición de ExpoBra comenzarán el miércoles 18, desde las 9, con la jura de hembras de las 3 razas en la Pista del Ipcva. El jurado de clasificación de la raza Brahman será José Franchino; en Brangus será Martin Zuza; y en la raza Braford, la jura estará a cargo de Alejandro Lauret.

A las 11.30 se llevará a cabo el acto inaugural con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales, e invitados especiales. Luego, desde las 14 dará comienzo el remate televisado por Canal Rural. “Para el televisado hay 8500 cabezas filmadas”, adelantó Juan Pedro Colombo, de la consignataria Colombo & Magliano SA.

El jueves 19 será la jura de machos de las 3 razas. Después, a partir de las 19, se realizará el remate de hembras Brahman, Brangus y Braford, a cargo de Colombo y Magliano SA.

La entrega de premios se llevará a cabo el viernes 20 a las 13, y luego se realizará el remate de reproductores machos de las 3 razas, también por la casa consignataria Colombo y Magliano.

“Esto de separar las ventas de machos y hembras se implementó hace un par de años porque, con el volumen que se junta, se hace imposible terminar el remate a una hora razonable”, explicó Juan Pedro Colombo.

Por su parte, Tiziana Prada expresó que “Expobra está en una zona que hay va mucha gente. Pero queremos reconocer el esfuerzo de los criadores, que si bien hay pasaron muchos remates, retienen tríos e individuales para poder traerlos a Santiago del Estero”. Además, explicó: “Nosotros podemos mejorar genéticamente, pero si no tenemos a los compradores que empujan y que siguen adelante y demandando, no podemos avanzar. Este año las condiciones de venta van a ser superadores, va a haber buenas condiciones para los remates gracias al ministerio de Producción de Santiago del Estero”, afirmó la Presidente de la Asociación Braford Argentina.