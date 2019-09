El Poder Judicial solicitó auxilio financiero de $1.000 millones para llegar a fin de año

Mientras el Gobierno comienza a diagramar lo que será el Presupuesto 2020, el Poder Judicial le requirió un auxilio financiero de 1.000 millones de pesos para llegar a fin de año. Hay acuerdo para que se concrete el envío de los fondos.

Ya es costumbre en la administración provincial, que antes de octubre, el Poder Judicial le requiera al Gobierno fondos para los últimos meses del año, luego de haber agotado su presupuesto.

Según el Presupuesto 2019, que aprobó la Legislatura, se destinó a la Justicia $3.591.395.078 para todo el año. Pero el Superior Tribunal había previsto 4.600 millones de pesos.

Con la partida que el STJ pidió ahora, la ejecución presupuestaria de la Justicia será de 4.600 millones de pesos. Es decir lo que se previó en el anteproyecto que se presentó a fines de 2018.

Todo indicaría que este año sucedería lo mismo. Según se publicó en los últimos meses del año pasado, el Poder Judicial había proyectada para 2020 $5.484.247.431.

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a El Litoral que los cálculos podrían variar debido a la situación nacional y al valor del dólar que cambió de manera drástica desde que se realizaron los últimos estudios.

El Gobierno provincial ya bajó línea a todas las áreas y les pidió cuidar los recursos.

Por el momento, no se concretan nuevas obras, sólo se continúan todas las que ya se habían iniciado.

Se recortaron los gastos superfluos y se mantiene la cautela ante cualquier eventualidad debido a la crisis nacional que podría repercutir después de las elecciones del 27 de octubre.

“Los salarios están garantizados. Las obras en ejecución no se deben detener, pero hay que racionalizar gastos corrientes”, confirmaron a este medio.

“La orden es que no se detenga ninguna obra en ejecución, pero los nuevos proyectos hay que consultarlos y analizarlos debido a la actual situación nacional”, explicó un funcionario.

“Los gastos corrientes hay que racionalizarlos. Elegir en qué se gasta, priorizarlos”, detalló.

El Gobierno ya trabajó en coordinación y planificación para los meses que restan.



Proyección 2020

Según las estimaciones oficiales, Corrientes y las demás provincias recibirán $2.407.505 millones lo que representaría un crecimiento del 47% en el envío de fondos, unos tres puntos porcentuales arriba de la inflación del 34% estimada para 2020. En 2019, se proyectó girar a las provincias $1.640.593 millones.

Según se desprenden de las planillas del proyecto de Presupuesto 2020, Corrientes recibirá $83.578 millones en concepto de coparticipación federal, un 47,5% más de lo proyectado para 2019.