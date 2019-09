Fundación de Bella Vista “golpeará las puertas” de concejales en búsqueda de respuestas a varios pedidos que realizaron en el recinto

En la sesión del Concejo Deliberante de Bella Vista del pasado jueves, finalmente, se trataron dos notas presentadas por la Fundación Chamigo Porá. Uno de esos escritos, aclararon, se realizó de manera conjunta con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)

Según manifestaron desde la ONG, en uno de los escritos pidieron ayuda para seguir brindando alimento a unos 450 chicos de barrios vulnerables. Requerimiento que los ediles resolvieron enviar a la comisión de Acción Social. Mientras que la segunda nota, en la que indicaban que comenzarían a construir un SUM en un terreno que les fue concedido por ordenanza N° 1785/19, fue enviada al asesor legal de la Comuna para revisar los permisos de construcción en el predio.

Ante la consulta de este medio, el presidente de Chamigo Porá, Pablo Altamirano, indicó que “después de varias manifestaciones que hicimos junto con el MTE, en la última sesión un concejal del PJ pidió que el presidente del cuerpo junto con el asesor legal analizaran la ordenanza a través de la cual nos dieron la concesión del predio para ver si podemos construir o no. Y la otra nota donde solicitamos alimento pasó a la comisión de Acción Social. Pero no nos dieron una fecha de una posible respuesta ni precisaron el día en que se van a reunir para tratar el tema”.

En este sentido, agregó que tanto los integrantes de la fundación como del MTE evalúan visitar a cada concejal individualmente para dialogar sobre sus pedidos.

“Queremos hablar con los concejales porque entendemos que ellos fueron elegidos por el pueblo y tienen que legislar para el pueblo, y deseamos que nos den una respuesta”. Asimismo, indicaron que el próximo jueves estarán presentes en la sesión del Concejo Deliberante para instar a que el cuerpo se expida sobre su situación.

Cabe recordar que semanas atrás, desde Chamigo Porá expresaron a El Litoral que ante la falta de respuestas a los pedidos que habían realizado ante la Municipalidad, habían decidido comenzar a armar los estribos de hierro para -en un mediano plazo- iniciar la construcción de un salón multiuso en el predio del ex Tiro Federal.

También, en una nota dirigida al Intendente y al secretario de Desarrollo Humano, presentada el pasado 13 de junio, solicitaban materiales para seguir mejorando el playón. Esa misiva tampoco obtuvo respuesta, según indicaron desde la ONG,