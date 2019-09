Fernández pide a Macri que "deje la campaña un rato y se dedique a gobernar"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, manifestó hoy en Córdoba que siempre le pide al presidente Mauricio Macri que “por un rato deje la campaña y se dedique a gobernar, porque ha creado un cuadro de situación muy difícil” en el país.

Fernández le pidió al gobierno que “no se equivoque más”, y señaló que “le cuesta mucho encontrar una salida. Ha hecho las cosas definitivamente mal y ha generado un escenario de inestabilidad como el que vivimos”.

El candidato a presidente por el espacio del kirchnerismo, que tiene como compañero de fórmula a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo a los medios locales que el presidente Macri “dejo fugar dólares sin preocuparse y a último momento decidió ocuparse pero volviendo a poner un cepo, algo que yo le critiqué a Cristina y resulta que lo terminó implementando también”.

El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo arribó en la tarde de ayer a la ciudad de Córdoba para participar de un oficio religioso por el primer aniversario de la muerte del quien fuera gobernador de la provincia, el peronista José Manuel de la Sota.

Hoy continuó su agenda de actividades en la capital cordobesa con reuniones con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri; un encuentro con el empresariado del G6 local; con intendentes, y una disertación en la Facultad de Derecho en la UNC.

Asimismo, Fernández restó importancia a sus declaraciones con tono crítico al gobernador local Juan Schiaretti por su prescindencia en las elecciones presidenciales, y en ese sentido reiteró que no necesita el apoyo del mandatario para ganar las elecciones.

“No necesito su apoyo. Yo me tengo que ganar el voto de los ciudadanos, no me lo tiene que dar ningún gobernador. Quiero contar con el gringo (Schiaretti) para el país que yo quiero construir y la prescindencia no se entendía mucho”, manifestó Fernández.

Destacó también que anoche se reunió con Schiaretti a tomar un café, y que fue un encuentro “gratificante” en donde “me di cuenta que tenemos una lectura muy parecida de lo que le pasa a la Argentina y sobre lo que debemos hacer en el futuro; desde ese lugar estoy muy contento”.

En la disertación académica, con un auditorio desbordado, abordó la temática de las ‘Líneas directrices para el desarrollo armónico de Argentina’, en donde convocó a “trabajar todos juntos para revertir las asimetrías de Argentina”.

“Vivimos en un país injusto, desigual y el menos federal que conozco”, al considerar que el centralismo porteño domina la estructura política de un país que “tiene 15 millones de pobres”.

“Entre todos debemos construir y ejercer la Argentina federal que nos falta”, porque “si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a seguir padeciendo los mismos problemas”, planteó.

En otro pasaje de su exposición remarcó que “Argentina tiene que abrirse al mundo, pero no en desmedro de los argentinos”, sino desde la inteligencia y admitiendo que la globalización y la apertura es irreversible.

Por otra parte dijo a los medios locales que aún no tiene “ningún ministro definido”, en caso de acceder a la presidencia y que Cristina Fernández de Kirchner va a visitar Córdoba en algún momento, una provincia en donde el electorado le es adverso.