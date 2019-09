El ex jefe comunal y su vice agradecieron el apoyo del pueblo

Tras firmar el juicio abreviado, el ex intendente de Itatí, Roger Terán, y su vice Fabio Aquino, quedaron en libertad. Ayer abandonaron el penal de Ezeiza, tras permanecer más de dos años en prisión. “La condena fue por tres años y se definió sin embargos ni tampoco inhabilitación para ejercer cargos públicos”, afirmó el propio ex jefe comunal de la localidad de Itatí en diálogo telefónico con el programa “En el aire”.

“Queda pendiente contar con la resolución que se decidió por el tribunal y todo lo que es información del caso, transmitiendo tranquilidad a las personas que confiaron. Siempre seguir al servicio de la comunidad que fue mi objetivo”, indicó.

“Este tiempo detenido me fortaleció mucho. Sobre todo por los vecinos itateños, que siempre creyeron en mi inocencia. Lamentablemente en este caso tuve que tomar una decisión burda y difícil de llegar a un acuerdo de un juicio abreviado y en estos años no tuve la oportunidad de defensa”, aseguró Terán.

“Quiero volver a Itatí con mi familia”, dijo Aquino y agradeció a su abogado Alejandro Argibay Molina, “estoy conforme con el trabajo que hizo. Fue difícil, estuve detenido más de 2 años y 6 meses”.

Al firmar el juicio abreviado, Aquino y otros imputados en la causa Sapucay reconocen su participación. Aquino salió en libertad por haber cumplido más de dos tercios de la condena. Sin embargo, expresó: “A los que piensan que soy culpable, todos tienen derecho a opinar, pero esto no le deseo a nadie”.