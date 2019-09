La Provincia ofreció asistencia financiera y técnica para mejorar producción de Utrasa

El ministro de Producción, Jorge Vara, encabezó una visita a la Unión de Trabajadores Sanluiseños (Utrasa), donde constató la marcha de la planta y propuso alternativas crediticias y de asistencia técnica disponibles tanto en la Provincia como en la Nación para reactivar proyectos y sectores que hoy la cooperativa tiene paralizados, así como la posibilidad de acceder a un programa de aprovechamiento energético.

El funcionario estuvo acompañado por el director de Cooperativas del ministerio, Raúl Pozzer, quienes mantuvieron una reunión con la presidenta de la entidad, Ana María Galarza, y recorrieron luego las instalaciones. En su faz económica, la cooperativa tiene aprobado un proyecto de reintegros del Fondo de Desarrollo Industrial (Fodin), destinado a la fabricación de sus propias suelas con goma eva, lo que les permitiría ahorrar en costos y reemplazar la compra de cajas de zapatillas mediante la elaboración de sus propias bolsas ecológicas. Al respecto, Vara explicó a El Litoral que la “cooperativa tiene que comprar unos equipos, pero como no cuenta con el dinero para hacerlo, no está pudiendo avanzar con este proyecto aprobado. Entonces estamos por instrumentar a través del Instituto de Fomento Empresarial (IFE) un crédito a muy corto plazo, para destrabar esta situación, así Utrasa no pierde esta oportunidad y puede abonar al Fodin”.

Por otro lado, comentó que “dialogamos sobre la posibilidad de que implementen el Programa de Eficiencia Energética, que lo habíamos conseguido a través del Consejo Federal de Inversiones y que el órgano de aplicación es la Secretaría de Energía de la Provincia. La cooperativa podría incorporar aparatos como fotocélulas y generar energía solar”, estimó, a la vez que destacó: “Una ventaja es que la planta no funciona durante la noche, entonces la hora de generación de energía coincide con la de demanda de la provisión”. También resaltó que “todo esto redundará en lo económico, ya que Utrasa no escapa de la realidad y está teniendo dificultades con lo tarifario”.

Seguidamente indicó que “dialogué con el secretario de Energía y me dijo que hay un programa que se puede instrumentar a través de la Nación y que encuadra con Utrasa, en el que tendrá que abonar un 50 por ciento y la otra mitad puede ser subsidiado”.

Finalmente, Vara expresó que “nos mostraron el sector donde hacían la confección de ropa de trabajo, que hoy lo tienen cerrado, entonces les plantemos con el director de Cooperativas que se puede bajar desde el fondo nacional de asistencia para este tipo de empresas asesoramiento técnico que permita reorganizar y reactivar así estas tareas”. También ponderó que “en el caso de que esto se concrete, se podría incorporar de ocho a diez trabajadores”.