Remiseros piden que la Comuna no regule más al sector privado

Miembros del Sindicato Unido de Remiseros y Asociados de Corrientes (Surac) manifestaron la necesidad de que la Municipalidad capitalina no regule más la tarifa de la remisería y el precio sea consensuado entre las empresas y los trabajadores del sector. El reclamo surge ante la imposibilidad de modificar el costo del servicio, dentro del contexto de crisis económica, el cual se encuentra sujeto al valor de la nafta premium más costoso del mercado según la ordenanza municipal vigente.

En diálogo con Radio Sudamericana el titular de Surac, Sixto Fernández, señaló que la bajada de bandera no debería ser menor a $60 para poder tener buena rentabilidad y que la Comuna no debería intervenir en la definición del precio del servicio.