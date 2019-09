Estudiantes idearon un proyecto solidario y terminaron ganando el nacional de Robótica

Un grupo de estudiantes de la Escuela Nº 1 “Manuel Belgrano” obtuvo los primeros puestos en la Maratón Nacional de Programación y Robótica, certamen que se realizó ayer en Buenos Aires, y que es organizado anualmente por el Ministerio de Educación. Divididos en dos grupos, los chicos y chicas pasaron cuatro instancias previas con un robot creado a partir de una idea solidaria, y la programación de un videojuego educativo.

Todo comenzó a principios de año. Pablo Oses, Dalma Schegg y Benjamín López diseñaron una silla de ruedas autónoma para Aaron, alumno de tercer grado que tiene dificultades motrices. Al tiempo se enteraron de la convocatoria para la Maratón de Robótica y Programación, y pensaron que sería buena idea presentarse con su prototipo.

De esta manera, comenzaron a implementar una serie de mejoras, y así nació la “Silla Robótica Autónoma”. “Lo que originalmente era una solución robótica para la situación específica de un compañero, derivó en un robot programado para moverse con un joystick”, comentó a El Litoral el profesor encargado del proyecto, Roberto Rolón. Así, bajo el nombre de “Los Peques de la Belgrano”, los chicos y chicas emprendieron viaje a Buenos Aires; acompañados por Rolón, la docente Mariela Rodriguez, y un grupo de tutores.

Sin embargo, una serie de eventos desafortunados complicaron su llegada a la competencia. No solamente que el vuelo que salió desde Resistencia lo hizo más tarde, sino que, al llegar a Buenos Aires, La Policía Aeronáutica desarmó el robot de los estudiantes, sospechando que podía ser otro tipo de artefacto.

A contrarreloj, el equipo debió ensamblar nuevamente el robot, con la mala suerte de que una de las piezas se averió en el intento. Los tutores debieron recorrer varias tiendas hasta encontrar el repuesto faltante y, a media hora de que inicie el certamen, llegaron con el mismo. “Si arrancábamos sin eso, no cumplíamos con los requisitos mínimos que exigía el torneo. Por suerte se consiguió el repuesto, competimos y ganamos”, resaltó Rolón.

La competencia consistió en que el robot debía ser manejado a la vez que sorteaba obstáculos. “Los Peques de la Belgrano” se quedaron con el primer puesto.

Pequeñas programadoras

“Velums” fue el otro equipo que llevó la Belgrano a la Maratón. Integrado por Eugenia Muñoa Giménez, Guadalupe Villalba y Maia Simonit; las chicas obtuvieron el primer puesto en la categoría de “Mujeres Programadoras”, y el segundo lugar en programación en general.

Las chicas trabajaron con un videojuego que aborda los riesgos que esconde internet para los menores de edad, como el grooming. El desafío que debieron pasar para ganar la competencia fue el de modificar la programación del mismo, “agregándole personajes o más funciones al juego”, según contó el profesor Rolón.

Con el triunfo, los chicos y chicas no sólo se llevaron un gran reconocimiento, sino también equipos de robótica y programación. Además, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, podría recibirlos hoy, tal y como lo hizo con los ganadores de la edición 2018.