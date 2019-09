Cámaras empresariales locales se reunirán con el administrador nacional de la Afip

El próximo martes, así como lo adelantó ayer El Litoral, los representantes de las cámaras económicas de la provincia se reunirán con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Leandro Germán Cuccioli. En este encuentro, con pocos antecedentes a nivel nacional, hablarán de la posibilidad sobre la ampliación de beneficios que planteó semanas atrás el presidente Mauricio Macri en relación a facilidades de pago.

“Vamos a estar conversando sobre la posibilidad de que la Afip arbitre medidas. Pediremos la extención de medidas que ya están en ejecución. El Gobierno nacional resolvió que la entidad no debía embargar las cuentas hasta el 31 de diciembre, vamos a solicitar que se extienda hasta el 31 de marzo porque consideramos que este año será difícil solucionar la crisis del sector”, comentó Daniel Cassiet, presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC) a El Litoral.

A la vez, además de esta prórroga, pedirán la “incorporación de honorarios legales de los abogados”. En este sentido, indicó que hablarán sobre la resolución de la Afip y que se incluyan algunos puntos que son de interés para el sector económico local.

“Estaremos planteando la posibilidad de que se incluyan otras medidas que son más técnicas”, agregó. Aparte de las entidades económicas, estará presente el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas; de hecho, el encuentro se llevará adelante en su sede.

Al respecto, comentó que las cámaras provinciales se reunieron con el Consejo y que “se realizó un solo planteo”. “Nos pusimos de acuerdo y se envió al representante nacional de la Afip para que conozca de qué vamos a hablar la próxima semana”, indicó Cassiet a este medio gráfico.

En la reunión participarán la Federación Económica de Corrientes (FEC), Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Federación Empresarial de Corrientes (Fecor) y el Consejo de Profesionales. El administrador federal “vendría a la provincia con todo su gabinete, no es habitual que salga al interior a dialogar sobre estos temas, pero la situación amerita esta reunión”.

La “resolución general 4557/2019 habla del régimen de facilidades de pago, obligaciones vencidas hasta el 15 de agosto 2019, inclusive y suspensión de traba de medidas cautelares”.

“Dentro de los beneficios que ya tiene esta resolución, pedimos que incluyan otros. Uno de los planteos más importantes es que cuando tenés un problema de deuda, te embargan la cuenta y eso es como cortarte las manos. Solicitamos que no afecten la operatividad porque cuando embargan, por ejemplo, tenes cheques librados y te causa un perjuicio muy grande. El Gobierno nacional dio una prórroga hasta fin de año, pero pedimos que sea por 90 días más, hasta el 31 de marzo, porque consideramos que no se van a solucionar los problemas económicos para esa fecha”, explicó Cassiet.

En este contexto, comentó que “en la reunión de la Came se decidió conformar un consejo formado por 30 personas y Corrientes tiene su representante”.