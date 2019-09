Regatas apuesta a la llegada de dos jugadores cubanos

Los basquetbolistas cubanos Yoel Cubilla y Mario Luis Troyano firmaron contratos con el Club Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina, según publicó el periodista Gabriel López Santana en su cuenta de Twitter.

Desde la entidad correntina reconocieron el interés por los dos jugadores pero todavía no oficializaron el desembarco en Corrientes para sumarse al equipo de Lucas Victoriano que la próxima semana comenzará disputar el Súper 20, torneo previo a la Liga Nacional de Básquetbol. Cubilla y Troyano estuvieron en el quinteto ideal de la pasada temporada en la Liga Superior de Baloncesto en Cuba y Cubilla fue nombrado como el Jugador Más Valioso.

El pivote Cubilla tiene 24 años y mide 2.04 metros promedió en el último torneo cubano 13.2 puntos y 14.5 rebotes. Formó parte del plantel de Los Lobos de Villa Clara que por segundo año logró el campeonato.

Por su parte, con 21 años, Mario Luis Troyano Torres fue el líder del equipo de Sancti Spiritus que por primera vez jugó en la división superior.

De acuerdo a lo que señaló el propio jugador a un medio periodístico de Cuba (BeisbolSantilé) primero realizará una gira por China con la selección de su país y en octubre llegará a Regatas.

Mientras tanto, el plantel que conduce Lucas Victoriano siguió ayer con su preparación para lo que será el debut en el Súper 20, el próximo jueves 26 como local frente a La Unión de Formosa.

Gallizi en el Parque

El subcampeón del mundo, Tayavek Gallizzi se presentó hoy en Regatas Corrientes donde fue recibido por los chicos que conforman el semillero de la entidad.

“Sentíamos el apoyo de la gente estando en China, lo digo sinceramente. Pero nunca tomamos dimensión de lo que se estaba viviendo en la Argentina. Aunque cuando llegamos, en la calle, con la gente saludándote y diciéndote “dale campeón”, recién caímos”, sostuvo el pivote que afrontará su segunda temporada en el club Fantasma.

“Creo que le dimos alegría a la gente. Creo que se vieron identificados con el equipo, que estaba muy unido, era muy laburador, que no era candidato para nada, que fue a buscar un objetivo de estar en un Juego Olímpico, que lo consiguió, y después comenzó a crecer y explotó hasta llegar a la final”, añadió.

La selección nacional de básquetbol logró el respaldo del público argentino. “Es duro tener todos los días que ir a trabajar y por ahí no tener un premio, no cumplir tus expectativas. Creo que la gente se identificó con nosotros porque se vieron reflejados. Un equipo chico que consiguió algo muy grande y eso da mucha esperanza”.

En referencia al reconocimiento de la gente, el pivote “remero” dijo que “cuando llegué, una persona por la calle que no es de básquet, me saludó y en determinado momento quedó en silencio. Yo lo vi que se comenzó a emocionar y yo ni te cuento. Hoy el mundo fútbol en la Argentina pasó a ser básquet, y eso nos reconforta, nos ilusiona”.

Gallizi reconoció que “el único que creyó en el equipo, en el grupo, desde el día uno en Bahía Blanca fue Scola (Luis). Él siempre nos dijo que teníamos potencial para llegar a semifinales, que nuestro objetivo era los Juegos, pero íbamos a llegar lejos”.

Además, sostuvo: “Quizás la tristeza más grande fue la derrota ante España, por cómo se dio, y porque estábamos convencidos de que le podíamos ganar. Pero no jugamos bien, ellos sí”.

De todas formas, sostuvo que “estamos contentos y satisfechos, porque ganamos la medalla de Plata, cuando nadie daba nada por nosotros, salvo un tal Scola, y fundamentalmente porque la gente se identificó con nosotros, y está feliz y quizás por eso yo me siento campeón, como me dice la gente en la calle”.