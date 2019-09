Boca Unidos buscará en Sunchales su primera victoria en el torneo

Boca Unidos buscará comenzar a sumar de a tres puntos cuando visite esta tarde a Unión de Sunchales, líder e invicto, en partido correspondiente a la cuarta fecha del campeonato Federal A de la temporada 2019/20.

El partido, correspondiente a la zona A del certamen, se jugará desde las 16 en el estadio de la Avenida y será arbitrado por el santiagueño Francisco Acosta.

El equipo correntino aún no ganó en el certamen. Tras quedar libre en la primera fecha, empató sucesivamente con For Ever (2-2), de visitante, y hace una semana no superar de local a Crucero del Norte (0-0).

Una baja obligada y una reaparición tendrá para el compromiso de hoy en tierras santafesinas el equipo aurirrojo. Cristian Núñez, expulsado frente al Colectivero (recibió tres fechas de suspensión) será reemplazado por José Vizcarra. En tanto que tras superar una contractura sufrida ante Racing por la Copa Argentina, volverá a la formación Antonio Medina en lugar de Raúl “Pájaro” Benítez.

El resto del equipo será el mismo que viene de tener una deslucida actuación ante el plantel misionero. Las novedades están centradas en el banco de relevos, donde estarán esperando su oportunidad para ingresar Miguel Caneo y Diego Sánchez Paredes.

El mediocampista correntino regresó al club luego de jugar una temporada en el fútbol de Andorra, mientras que el “Chino” Caneo, una de las incorporaciones de jerarquía de Boca Unidos para esta temporada, será la primera vez que estará a disposición del técnico, Daniel Teglia.

Para tener chance de ganar en Sunchales, Boca Unidos deberá parecerse más al equipo que jugó ante For Ever, que aquel que actuó frente a Crucero del Norte.

Los dirigidos por Teglia deberán estar atentos a las jugadas con pelota detenida, teniendo en cuenta las dimensiones más reducidas del campo de juego, al tiempo que Fabro deberá hacerse dueño de las ofensivas. En tal sentido, el regreso del “Toni” Medina le puede dotar al conjunto correntino de mayores variantes, teniendo en cuenta la experiencia y el buen momento que venía atravesando el futbolista chaqueño hasta su lesión.

La empresa no será sencilla. El local demostró “en casa” contundencia, y en tres partidos no recibió goles, por lo que un triunfo le dará a Boca Unidos no sólo tres puntos para acomodarse mejor en la tabla de posiciones, sino también el envión anímico para comenzar a crecer futbolísticamente.