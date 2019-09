Depresión durante y después del parto, las claves para pedir ayuda

Los papás también pueden deprimirse

Si bien son las mujeres quienes ponen el cuerpo para la gestación y el parto, es posible que los nuevos padres también sufran de depresión. Por lo general, los hombres tienden a evitar expresar sus sentimientos y se rehúsan a aceptar que pueden correr riesgo y no solicitan ayuda cuando la necesitan. Sin embargo, a los padres con depresión se les dificulta ayudar a sus parejas y a los niños; esto aumenta el riesgo de la depresión materna.

Se cree que la depresión en los padres también se puede tratar, pero con frecuencia no se identifica, por lo cual es importante consultar e informarse. No existe mucha investigación sobre la depresión entre las parejas del mismo sexo o que no son padres biológicos del niño, pero los estudios clínicos sugieren que empezar una nueva familia puede ser una transición difícil para todos los padres. Por esta razón, cualquier padre que tenga dificultad para sobrellevar el estrés de la crianza o que tenga síntomas de depresión debe consultar con su médico o el pediatra del niño.