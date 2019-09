D’Elía consideró a Grabois como su “heredero”

El dirigente social Luis D’Elía consideró que el referente de la Ctep Juan Grabois es su “heredero” en el “universo de los movimientos sociales”, al sostener que el activista podría replicar ante el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, la tarea de “vocero oficioso” que él hizo con Néstor Kirchner.

“Es un tipo bien intencionado, un pibe muy formado, abogado, de mucho compromiso con los más pobres. Yo lo banco mucho. Él tiene 35 años, yo tengo 62. Lo veo un poco como mi heredero en el universo de los movimientos sociales”, indicó D’Elía sobre Grabois,

Desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena a tres años y nueve meses de prisión por la toma de una comisaría en La Boca, el dirigente piquetero dijo que comparte con Grabois una “manera de razonar, de sentir y de ver la política muy parecida. Tenemos una cosmovisión que no la negociamos ni entregamos”, abundó.

En ese sentido, apuntó que Grabois “por ahí hará con Alberto la tarea que yo hice con Néstor: una especie de vocero oficioso. Yo durante dos años y medio dije lo que Néstor no podía decir. Me lo pedía él. Yo sé que Alberto lo quiere mucho a Juan”, completó.