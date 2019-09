Condenado por no investigar la desaparición de Ragone

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Salta condenó a 15 años de prisión al ex juez federal Ricardo Lona, al hallarlo culpable de no investigar el secuestro y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, ocurridos el 11 de marzo de 1976.

Los jueces encontraron a Lona “partícipe secundario del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de Ragone.

Además, el ex magistrado fue considerado autor de “encubrimiento de homicidio doblemente agravado con el propósito de ocultar otro delito y de lograr impunidad, en concurso premeditado de dos o más personas”, en perjuicio de Santiago Arredes, y del mismo delito pero en grado de tentativa en perjuicio de Margarita Martínez de Leal.

También lo condenaron por ser autor material de prevaricato, todo en concurso real.