Paso de los Libres: Concejo pidió informes por la aplicación de la ordenanza que regula circulación de carros de tracción a sangre

En respuesta al pedido de vecinos autoconvocados, el Concejo de Paso de los Libres -por unanimidad- aprobó ayer un pedido de informes al Ejecutivo municipal para que informe sobre la aplicación de la ordenanza que regula la circulación de carros tracción a sangre.

El grupo de ciudadanos, quienes se presentaron como trabajadores que utilizan este sistema con caballos, entregaron una nota al cuerpo deliberativo. En la misiva a la que tuvo acceso El Litoral hacen referencia a la ordenanza 1.356 aprobada el año pasado y sostienen que, “a la fecha seguimos en la misma situación de indefensión y lo más preocupante para nosotros es que la detención de nuestros animales no tiene viso de solución, con el agravante que son alojados en predios sin capacidad de pastoreo y esto conlleva a la muerte, en algunos casos”.

Además, desde este sector señalaron a El Litoral que “ayer asistimos a las sesión del Concejo y se trató el tema sobre tablas y, por unanimidad aprobaron un pedido de informes al Ejecutivo, para que comunique en un plazo de cinco días el o los motivos por los cuales no hicieron el estudio socioambiental que exige la ordenanza, aprobada hace casi un año, que regula los carros tracción a sangre”.

Al respecto, plantearon que “nos están secuestrando los carros y caballos sin previo estudio socioambiental”. Este relevamiento indicaron que incluye “saber para qué utilizamos los carros, cuántas personas viven en cada casa, si hay estudiantes, entre otros datos”.

En tanto que manifestaron: “Hasta este mediodía (martes) hay 39 caballos secuestrados” y que por este motivo “fuimos a hablar al Juzgado de Faltas y planteamos que la ordenanza no está vigente porque no se cumplió el estudio socioambiental”. Desde el organismo les respondieron que les devolverían los caballos.