En Libres retirarán los vehículos secuestrados que permanecen en la vía pública

Una norma promulgada por el Ejecutivo municipal de Paso de los Libres establece que los vehículos que hayan sido secuestrados y dados en “custodia por orden judicial o disposición policial”, no deberán permanecer en la vía pública frente a las dependencias policiales.

Se trata de la ordenanza Nº 1.390/19 del Concejo Deliberante que, entre otros puntos, indica que los automóviles, motos, camionetas, etc., no podrán permanecer más de 48 horas en esos espacios. En sus fundamentos expresa que los mismos “representan un peligro” dada la cantidad y el mal estado en que se encuentran.

Cabe destacar que la mayoría de las unidades apostadas frente a las dependencias policiales están ahí y en esas condiciones debido a choques o secuestros por diversas causas.