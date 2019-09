Crimen satánico: con fuerte custodia, la enfermera llegó a Mercedes en un avión

En un vuelo altamente custodiado por personal de Prefectura Naval Argentina, trasladaron a la enfermera Patricia “Patila” López a la ciudad de Mercedes.

Tras descender del avión fue llevada al Tribunal Oral Penal, donde fue notificada de la condena a prisión perpetua como coautora del homicidio de Ramoncito Gonzalez (12) en un ritual satánico ocurrido en octubre del 2006.

Cumplido el trámite judicial fue alojada en la Comisaría Primera a la espera del avance del proceso. El abogado José Ramírez asumió su defensa y ya iniciaron las acciones para apelar el fallo.

Por su parte, el abogado querellante Marcelo Hanson destacó que “es una inyección de tranquilidad para esta etapa, en la que los autores materiales están siendo detenidos y se está cerrando con los condenados cumpliendo condena”. Recordó que “ella tuvo participación directa en la preparación, como en la escena misma”, respecto de las circunstancias del crimen.

Añadió que “ella comenzó su participación mucho tiempo antes, cuando captaban los menores en casa de Ventura”, aludiendo a otra de las personas condenadas. Ratificó que era la única prófuga, pero se quejó porque “estaba en el padrón electoral incluso, así que no sé por qué no se la buscaba”.

En este sentido indicó que “tienen que responder las autoridades respecto de por qué no la buscaban”.

En tanto también se abrirá otra investigación para conocer quiénes fueron las personas que ayudaron a que López permaneciera prófuga desde el 2012. Durante ese tiempo cambió dos veces de domicilio. En la causa figura una macabra mecánica de muerte: “Después de horas de torturas que incluyeron oraciones, quemaduras con cigarrillos y cortes, los que participaban de la ceremonia comenzaron a tomar vino en copas a las que les agregaban un líquido rojizo con una jeringa, y mientras bebían uno comenzó a aullar y los demás lo siguieron, bailando alrededor del nene, del que abusaron varias veces para después golpearlo, luego de matarlo lo pusieron arriba de una hostia negra. Y juntaron sangre del cuerpo, los participantes del rito se tomaron de las manos con la sangre de Ramoncito y anunciaban las próximas víctimas”, fue la declaración de un testigo en la causa que llevó a la condena a cadena perpetua de López. Otras nueve personas fueron condenadas a prisión perpetua por participar de ese salvaje asesinato, que quedó expuesto por el testimonio de una adolescente que fue obligada a presenciar el descuartizamiento del niño.