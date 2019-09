Fuerte sismo sacudió a Chile y se sintió con intensidad en Mendoza

Un sismo de 5.4 grados que se originó en Chile tuvo repercusión y se sintió también en la provincia de Mendoza.

Ocurrió pasadas las 17.30 de este jueves último, cuando los sismógrafos saltaron a raíz del movimiento de la tierra.

Del otro lado de la Cordillera aseguran que no hubo daños y que las características del terremoto no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami.

Aunque la primera versión indicaba que el sismo fue de 6.2, la actualización del Centro Sismológico de Chile, la magnitud del sismo fue de 5.4 y se localizó a 11 Kms al Oeste de La Serena.

El movimiento de la tierra se sintió en Mendoza, donde algunos usuarios compartieron sus sensaciones en las redes sociales. De todas maneras, de uno y otro lado de la Cordillera de los Andes no se reportaron daños ni personas heridas. Por su parte, los organismos técnicos se encuentran evaluando la situación regional.

Además destacaron que las características del sismo no presenta las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.