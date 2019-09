Lionel Messi no jugará hoy frente al Getafe

Lionel Messi no jugará hoy por lesión el partido entre Barcelona y Getafe, por la séptima fecha de la Liga de España, que tendrá como cruce saliente el clásico madrileño.

“Messi padece una elongación en el aductor del muslo izquierdo, será baja este sábado y su evolución marcará su disponibilidad”, informó oficialmente el cuerpo médico del club catalán.

Más allá de no ser una lesión grave, la “Pulga” se perderá el partido ante el Getafe de hoy, que se jugará a partir de las 11.

Hoy, además, Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, recibirá en el estadio Wanda Metropolitano a Real Madrid desde las 16, en una nueva edición del clásico de la capital española.

También hoy, Valencia, con el argentino Ezequiel Garay, visitará el estadio San Mamés para enfrentar al Athletic de Bilbao a partir de las 8, y desde 13.30 Leganés, dirigido por Mauricio Pellegrino y con el ex Boca Jonathan Silva de titular, enfrentará como visitante al sorprendente equipo andaluz de Granada.

Mañana se completará la séptima jornada con cinco partidos: Espanyol-Valladolid; Eibar-Celta de Vigo; Alavés-Mallorca; Levante-Osasuna y Sevilla-Real Sociedad.

La jornada se puso en marcha ayer con la goleada de local de Villarreal sobre Betis, 5 a 1.

Principales posiciones: Real Madrid 14; Real Sociedad y Atlético de Madrid 13; Athletic de Bilbao 12; Villarreal y Granada 11; Barcelona y Sevilla 10.