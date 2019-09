Newell’s pone a prueba a Boca en La Bombonera

Boca Juniors, líder de la Superliga y con el arco invicto, recibirá hoy al siempre peligroso Newell’s Old Boys en el partido saliente de los tres que darán continuidad a la octava fecha, con una formación que sufrirá algunas bajas, debido a la inminencia del cruce ante River por las semifinales de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en “La Bombonera”, y será arbitrado por el neuquino Darío Herrera.

Boca es líder con 17 puntos, ocho goles a favor y ninguno en contra (el arquero Esteban Andrada llegó a los 1.049 minutos con su valla invicta) y está con el ánimo alto tras haberse impuesto la semana pasada sobre San Lorenzo (2-0) como visitante, en un clásico históricamente adverso.

Newell's, su rival, tiene 13 puntos, un partido pendiente de la segunda fecha ante Independiente, en Avellaneda, y el fin de semana pasado le ganó a Aldosivi (2-0) en Rosario.

El presente del equipo dirigido por Gustavo Alfaro es inmejorable, ya que es líder de la Superliga y está en las semifinales de la Libertadores, su gran objetivo del año, aunque por lo realmente importante serán los cruces ante River, primero en Núñez el próximo martes y luego en La Boca.

Alfaro cuidará a algunos jugadores y le dará rodaje a otros, con el objetivo de mantenerse arriba y no sufrir más lesiones, como la reciente de Eduardo Salvio, quien se resintió en el entrenamiento del jueves de un desgarro en el isquiotibial izquierdo y está en duda para el primer Superclásico, pese a que en la práctica de ayer realizó ligeros trotes alrededor de la cancha auxiliar.

El entrenador “Xeneize” pondrá en cancha a parte de la columna vertebral del equipo, el arquero Andrada, el zaguero Carlos Izquierdoz, el goleador Ramón Abila, mientras que cuidará a Iván Marcone, el dueño del mediocampo “Xeneize”, al juvenil Capaldo, a Alexis Mac Allister y a Emanuel Reynoso.

Además, le dará minutos a Mauro Zárate, recuperado de una lesión muscular e integrante del banco de suplentes la fecha pasada ante San Lorenzo.

En la formación que diagramó Alfaro no figura, una vez más, el ídolo Carlos Tevez, relegado nuevamente al banco de suplentes.

En Newell's, el entrenador Frank Kudelka repetirá por tercer partido consecutivo la formación, luego de haber igualado en cero el clásico rosarino y superado a Aldosivi.