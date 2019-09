Valdés: “No estoy dispuesto a que Corrientes sea sometida a la indignidad kirchnerista”

El gobernador Gustavo Valdés continuó ayer su recorrida por el noroeste de la provincia. Inauguró obras y dejó conceptos políticos claros de cara al futuro. “Yo no estoy dispuesto a que el pueblo de Corrientes sea sometido a la indignidad que nos sometió el gobierno más centralista de la historia argentina, como fue el kirchnerismo”, dijo.

Además, el mandatario se jactó de las iniciativas de su gobierno. “Tenemos un plan de viviendas y no podemos esperar a que la Nación nos solucione nuestros problemas, así que tomamos la decisión de resolverlos entre los correntinos”, peroró en su recorrida por Garruchos y San Carlos (ver más en página 17).

En ese sentido, explicó que “largamos un programa de soluciones habitacionales en el que colaboramos con los municipios: ellos ponen el terreno y la mano de obra, y la Provincia, los recursos económicos para que los correntinos unidos podamos construir para la gente que más necesita y tengan un techo digno”.

De esta manera, recordó el inicio del trabajo en un plan de viviendas hechas por correntinos con sus recursos y mano de obra del Municipio. “Le brindaremos nuestro acompañamiento con una módica suma y haremos posible que otras 10 familias tengan una solución habitacional”, añadió.

A modo de conclusión, el primer mandatario dijo: “Corrientes, más allá de la situación económica que atravesamos, nunca cambió tanto para bien como lo venimos haciendo con este nivel de obras de refacciones, puertos, caminos, materia productiva, invirtiendo fuertemente”, e instó a la comunidad a “que levantemos la mirada y veamos más lejos, porque creo que estamos cambiando y lo debemos seguir haciendo”.

Luego pidió hacer un balance para reflexionar sobre lo que viene. “Estamos presentes para hacer balances de lo que venimos haciendo y reflexionar hacia dónde tenemos que ir y cuáles son las necesidades de la ciudad”.

Esquina

Antes de visitar San Carlos y Garruchos, el Gobernador encabezó un acto en Esquina, donde presentó a los candidatos de ECO+Juntos por el Cambio. Valdés recordó: “Para el 2 de junio decíamos que teníamos que abrazar la oportunidad de desarrollo en Corrientes y el pueblo nos acompañó con el 60 por ciento de los votos”.

Por otra parte, comparó que “el kirchnerismo nos dio la espalda a los correntinos y Mauricio Macri nos dio de todo, los correntinos recuperamos la soberanía fiscal con la coparticipación nacional que al Gobierno provincial nos permite hacer escuelas, caminos, ayudar a los productores”.

El Gobernador agregó luego que “recuperamos las regalías de Yacyretá, las cuales el kirchnerismo nos había negado”.

“Yo no estoy dispuesto a que el pueblo de Corrientes sea sometido a la indignidad a la que nos sometió el gobierno más centralista de la historia argentina, como fue el kirchnerismo, somos una provincia valerosa que siempre defendió el federalismo”, concluyó Valdés.

El mandatario continuará hoy con su recorrida por la costa del río Uruguay. Además, presentará candidatos de cara a las elecciones generales del 27 de octubre.