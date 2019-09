Lucas Ocampos no participará de la gira junto a la selección nacional

Lucas Ocampos, mediocampista del Sevilla de España, no participará de la gira del seleccionado argentino por Estados Unidos debido a un traumatismo en el pie derecho que sufrió en su club, informó ayer la AFA.

El ex River es la primera deserción en el plantel dirigido por Leonel Scaloni, que de esta manera trabajará con 27 jugadores para los amistosos frente a Chile y México.

El seleccionado se instaló en el hotel Marriot de la ciudad de Los Ángeles y los primeros futbolistas en llegar (Adolfo Gaich, Leonardo Balerdi, Nicolás Domínguez, Marcos Rojo, Guido Rodríguez, Manuel Lanzini, Nicolás Otamendi, Roberto Pereyra, Marcos Acuña y Matías Zaracho) realizaron un trabajo liviano en el gimnasio.

Anoche, el equipo argentino, que en esta gira no contará con su capitán natural, Lionel Messi, cumplirá su primer entrenamiento de campo en la Universidad de California en Los Ángeles.

En esa ciudad, Argentina hará su primera presentación ante Chile el jueves desde las 23.

Posteriormente, la delegación se trasladará a San Antonio, Texas, para encarar el segundo y último partido ante el seleccionado mexicano que dirige el argentino Gerardo “Tata” Martino en el estadio “Alamodome”.

Los jugadores que arribarán en las próximas horas serán: Esteban Andrada (Boca), Franco Armani (River) y Agustín Marchesín (Porto, Portugal), arqueros; Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Lucas Martínez Quarta (River), Gonzalo Montiel (River), Nicolás Figal (Independiente) y Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), defensores. Leandro Paredes (PSG, Francia), Giovanni Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Udinese, Italia), Exequiel Palacios (River), y Alexis Mac Allister (Boca), mediocampistas; Joaquín Correa (Lazio. Italia), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania), delanteros.