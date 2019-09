Como hace medio siglo, vecinos asociados brindan servicio de agua potable y cloacas

La Asociación Vecinal de Saneamiento de San Roque, el pasado 31 de agosto, cumplió 50 años. Con sorteos y otros beneficios para sus asociados, anticipan una gran fiesta para el mes de diciembre. Destacan que el exitoso modelo de gestión que desarrollan hace varias décadas les permite seguir brindando servicios a todos los sanroqueños.

Actualmente la institución cuenta con unos 2.600 asociados, y se mantiene a través del pago que realizan los usuarios por el servicio. Además de la administración del agua potable, tienen a cargo el mantenimiento y cobro del servicio de cloacas, cuyas obras fueron realizadas con aportes de la Provincia, que luego cedió los derechos a la institución. En su parque automotor cuenta con dos camionetas, una para el servicio de agua y la otra exclusivamente para el de cloacas. Además de la comisión directiva conformada por siete miembros, más tres revisores de cuenta, tiene un total de 11 trabajadores. “Realmente podemos decir que todos tenemos la camiseta puesta, siempre dan lo máximo. En cualquier día y horario, si surge algún inconveniente con el servicio o se rompe un caño, los trabajadores están presentes”, indicó Elsa Pasetto en diálogo con El Litoral.

Haciendo un balance del lugar que ocupa hoy la asociación, Pasetto expresó que los usuarios se dan cuenta de la calidad del servicio y por eso se esfuerzan en cumplir con los pagos, lo que posibilita mantener siempre un estándar de calidad. “Hoy nosotros llevamos a cabo dos controles por mes. Una muestra la enviamos a Aguas de Corrientes y otra a un laboratorio privado para estar seguros de que el agua potable que toman los sanroqueños reúne las condiciones para no afectar la salud de la población”, detalló.

Además de estas cuestiones, la presidenta -en una entrevista con Tu voz de San Roque- comentó que en enero pasado cuando se registró una inundación en la localidad, los galpones de Avesa sirvieron de centro de evacuados para más de 200 personas.

Asimismo comentó que brindan un espacio de trabajo a las escuelas secundarias para armar sus carrozas cada año y en julio abrieron sus instalaciones para que descansen los ciclistas peregrinos de Monte Caseros que se dirigieron a Itatí. “El padre Juan Manuel Blanco, nuestro sacerdote, se comunicó conmigo y me dijo que si había posibilidad de que la parroquia se traslade a los galpones de Avesa cuando reparen el templo. Por supuesto le dijimos que sí”, remarcó Pasetto al medio local.

Luego, comentó que la institución está orgullosa de acompañar desde el año pasado a los atletas de la tradicional maratón “San Roque corre”. “Fuimos invitados a hidratar a unos 400 maratonistas en noviembre del año pasado en Goya”, indicó. Tras lo cual agregó: “Nosotros le brindamos nuestra agua que envasamos especialmente para la ocasión, en botellas con nuestro logo, o en bolsitas, que se les hace más fácil de consumir en medio de la carrera”, sostuvo la presidenta, aunque aclaró que por el momento no tienen previsto comercializar agua envasada.

Primeros años

Sobre cómo surgió la institución, Pasetto contó a El Litoral que el 31 de agosto de 1969, se reunieron en el club Centro Recreativo Juventud de San Roque 45 personas, convocadas por el entonces intendente Carlos Pasetto. Allí, tras la firma del acta de fundación, quedó conformada la primera comisión directiva.

“El primer presidente fue Esteban Alfredo Ras, quien estaba acompañado además por Antonio Luis Pasetto como vicepresidente. Esta primera comisión estuvo al frente de la institución por 12 años y luego Pasetto pasaría a ser presidente de la misma por un período de 9 años. Ras volvería a estar nuevamente a la cabeza por un total de 4 años más. Luego, Hernán Fernández Vera presidiría la comisión por el lapso de 10 años y el siguiente en ocupar el cargo sería Darío Tomasella por 4 años”, detalló Elsa.

Luego, ya en 2008, ella fue la titular de la entidad hasta el 2011, A partir de ese año y hasta el 2014, la comisión estuvo a cargo de Luis Borda hasta el 2014.

Tras ese período, Osvaldo Zacarías -hoy actual tesorero- fue presidente hasta 2017, cuando asume nuevamente y hasta la actualidad, Elsa Pasetto.

“De las nueve comisiones que pasaron, lamentablemente muchos ya no están con nosotros, por eso en todas las reuniones como un homenaje, los recordamos y siempre los tenemos presente. Cada uno de los integrantes dejó su impronta en el crecimiento de lo que es hoy la Avesa”, aseveró.

Cincuentenario

A 50 años de su fundación, la asociación se encuentra preparando sorteos, además de otras sorpresas y una gran fiesta que, como todos los años, se realizará en diciembre, aunque esta vez con muchas más inversión por tratarse de su cincuentenario. “No queremos adelantar mucho porque la idea es ir sorprendiendo a los usuarios de aquí a diciembre, cuando realicemos un festejo con bandas de música, regalos y espectáculos. Lo primero que lanzamos para este mes es un sorteo que va a repartir un primer premio de 10 mil pesos, un segundo de 6 mil, un tercero de 4 mil, mientras que para el cuarto y el quinto lugar serán 3 mil y dos mil pesos respectivamente”, detalló a El Litoral.