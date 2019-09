Apoyo de legisladores a la reactivación de Vías Navegables

Un grupo de ex trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Corrientes, acompañados por referentes nacionales de ATE, fue recibido ayer por legisladores provinciales y nacionales que se comprometieron a volver a poner en agenda la reactivación de esta repartición que fu desmantelada en los últimos meses.

“Fuimos recibidos por concejales, diputados y senadores provinciales, y legisladores nacionales que nos expresaron su total apoyo a esta lucha y quedó perfectamente claro que no reclamamos únicamente por los 20 despedidos, sino por la reactivación de Vías Navegables, que no sólo beneficia a Corrientes, sino a todo el Litoral”, sostuvo el vocero del personal, Osvaldo Sabao.

Durante la charla que mantuvieron con los legisladores del PJ, la senadora Nancy Sand propuso que se genere un encuentro incluyendo al personal de Senasa, Agricultura Familiar y Anses, donde también se dio una gran cantidad de despidos, y así unir fuerzas.

“Estamos totalmente de acuerdo porque queremos hacer nuestro reclamo lo más amplio posible y conseguir el apoyo de la comunidad”, expresó el vocero de los trabajadores y ex trabajadores.

Otra de las decisiones tomadas en conjunto tiene que ver con conformar una comitiva que estará presente cuando se concrete la visita del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, rumbo a las elecciones del 27 de octubre.

“Queremos tener la oportunidad de contarle la problemática de cada sector y, en nuestro caso, plantearle la propuesta de reactivar Vías Navegables en beneficio de todas las provincias de la región”, aseveró, además de coincidir con ATE en que confían que un nuevo gobierno reincorporará a los despedidos.