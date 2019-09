Inicia la Colecta Más por Menos con obras que buscan paliar dificultades de pobreza

n “Camino de comunicación entre los que tienen más, hacia los que tienen menos”, fue el lema de la primera Colecta Más por Menos que en 1969 enlazó acciones benéficas para “combatir las causas de miserias”. A 50 años de aquella recaudación inicial, coordinada por la Conferencia Episcopal Argentina, la labor solidaria se mantiene firme y se reeditará este fin de semana.

Concretamente, las urnas para colaborar con la Colecta Más por Menos 2019 estarán disponibles desde mañana sábado 7 y hasta el domingo 8, durante las misas en las parroquias y en instituciones católicas.

El presidente de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas de la Conferencia Episcopal Argentina, Pedro María Olmedo Rivero, expresó a El Litoral: “Cumplir 50 años para nosotros significa seguir sembrando la posibilidad de poner sobre el tapete las realidades de tantas iglesias y de tantas diócesis que realizan sus tareas diarias en regiones muy necesitadas. Estamos en un país en el que muchas veces se desconoce la difícil realidad del interior y estamos ayudando a tomar conciencia de ello. Como dice nuestro slogan de este año, convocamos a ‘dar más para que otros sufran menos’, un lema bastante parecido al inicial”.

El obispo destacó que cada año la colecta busca compensar la falta de equidad a través de la puesta en marcha de diferentes proyectos de promoción humana y social. Por ese motivo, los aportes que se realizan son destinados a las propuestas benéficas de las diócesis que más necesitan.

De hecho, la diócesis de la provincia se encuentran entre las prioritarias.

Pobreza

En un año complejo por la turbulencia económica, la incidencia de la pobreza llega a niveles preocupantes dado que desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina estiman que alcanzará valores cercanos al 35%.

Al respecto, el obispo Olmedo indicó a este medio: “Cuando Bergoglio todavía estaba en Buenos Aires decía que Argentina vive en situación de terapia intensiva permanentemente. En mi caso, llevo muchos años en la colecta y me ha pasado muchas veces encontrarme con situaciones económicas difíciles. Creo que es una posibilidad más para despertar la solidaridad y para no dejar endurecer el corazón ni dejarnos llevar por el pesimismo de las circunstancias que estamos viviendo”.

Con esas palabras convocó a solidarizarse con los que más necesitan y un dato no menor es que las donaciones pueden realizarse durante todo el año y de diferentes maneras.

Por un lado, se puede donar en cualquier sucursal de la Red Pago Fácil con la sola presentación del documento de identidad e indicando que desea donar a la Colecta Más por Menos.

También se puede hacer un depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente:

“Conferencia Episcopal Argentina” Nº 00013892/9 del Banco Santander Río, Casa Central – Cuit 30-51731290-4, CBU: 07200007-200000013892-90.

“En estos casos rogamos remitir por correo electrónico el comprobante de la boleta de depósito o transferencia especificando sus datos personales e indicando que es para la Colecta Más por Menos, a efectos de remitirle el recibo oficial correspondiente”, indicaron desde la Comisión Episcopal Argentina.

Para consultas, se pueden contactar al telefax (011) 4394-2065 (de lunes a viernes de 8 a 14) o al correo electrónico permanente: colectamaspormenos@cea.org.ar.