En los kioscos registran baja demanda y sólo traen mercaderías que más se venden

A nivel país se lanzó un alerta por un escenario difícil para el sector de los kioscos, específicamente por varias complicaciones para mantener el nivel de ventas. En este marco El Litoral consultó en varios negocios céntricos sobre esta compleja situación por la caída del consumo, a lo que respondieron que “hay poca demanda y se trae mercadería de segundas marcas, porque las primeras no se venden por el costo”.

“Las ventas están muy bajas, porque los precios están muy altos. Bajó mucho la calidad del producto, porque la gente ya no te compra las primeras marcas. Por ejemplo tenemos muy pocos chicles de marcas muy conocidas por este motivo. Años atrás teníamos mucha mercadería, hasta alimentos básicos como fideos o arroz”, comentó a El Litoral Francisco de un kiosco ubicado en San Martín y Rioja.

A la vez, agregó que “llevan pocas cosas, pueden llegar a comprar un agua saborizada y unas galletitas, las más económicas ahora están más de $40”. También, dijo que lo que más se vende son “cigarrillos y coca cola”.

En otro negocio, ubicado en San Martín y Salta, comentaron que “a la gente lo único que le importa son los precios”.

“Estamos trayendo sólo lo que se vende, antes había más variedad. Muchos entran a preguntar por algo que quieren llevar, pero terminan llevando otra cosa, compran de acuerdo a su bolsillo no a su gusto”, expresó Juan a este medio gráfico.

La dueña de un kiosco por calle San Martín a pocos metros del Correo, Erika, dijo: “Bajó mucho la venta después de las elecciones. Está muy inestable el costo de las mercaderías. En la primera semana luego de las elecciones yo perdí mucho, en ese lapso tuve pérdidas que no pude recuperar”.

“Los precios cambian de manera constante, se modificaron la primera semana después de las Primarias y ya nos adelantaron desde una empresa que van a subir el costo de los lácteos la semana próxima”, relató a El Litoral y agregó que “algunas empresas de golosinas facilitan las compras y otras no” y que “lo que siempre se vende es coca cola de día y a la noche cerveza”.

Por su parte, Andrea de un negocio ubicado en calle Bolivar casi Mendoza expresó a este diario que “bajó bastante la venta”. “Los estudiantes de una institución técnica privada (a metros del local) antes venían a comprar alguna golosina o galletitas, hace algunas semanas ya no compran nada, porque les cuesta más pagar sus estudios”, contó y coincidió en la suba de los lácteos. Cabe recordar que el referente del sector a nivel nacional, Adrián Palacios, sostuvo que “tenemos un padrón de 120 mil kiosqueros que son monotributistas o responsables inscriptos, y perdimos 28 mil kioscos a nivel nacional en el último tiempo, en 2019 hemos perdido 20 mil kioscos más”.

En Corrientes, la realidad no es diferentes al resto del país y desde los kioscos también comentaron la necesidad de aplicar medidas económicas que los pueda incluir.