Municipales continúan con el análisis de los pases a planta y los contratos

Por segunda vez, se reunió la mesa laboral de la Municipalidad de Corrientes. Representantes sindicales y del Ejecutivo avanzaron con la evaluación de la metodología de los pases a planta e iniciaron, además, el análisis de los contratos.

“Esta tarde nos reunimos, pero no hubo grandes novedades. Seguimos trabajando en las pautas, en los requisitos para los pases a planta y a contrato. Esto llevará un tiempo hasta que lleguemos a un acuerdo, para que los trabajadores no sean perjudicados”, expresó a El Litoral el secretario gremial de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) de Corrientes, Walter Gómez.

Indicó que se está evaluando por etapas. Y, para el caso de los trabajadores contratados no se llamará a concurso, sino que se analizará una serie de requisitos. A su vez, se atenderán las normativas vigentes.

Antigüedad y condiciones para desempeñar sus funciones específicas serán algunos de los puntos a tener en cuenta para los pases a contrato. En tanto, para el caso de los pases a planta, se evaluará por categorías y se realizará un curso de capacitación. Esto permitirá brindar estabilidad laboral al conjunto de los empleados municipales que cumpla con los requerimientos.

Tal como lo había anticipado El Litoral, en las cuales se realizará el proceso de pase a planta, se corresponden con las áreas de salud, operarios, técnicos, administrativo y CDI.

Uno de los puntos que se contempla es el cumplimiento de la ley de cupo de personas con discapacidad. “La ley data de 1987 y el Municipio adhirió durante la gestión de Camau Espínola”, recordó Gómez.

En la Comuna de Capital hay aproximadamente 450 empleados contratados que se desempeñan en las categorías mencionadas.

La mesa laboral formó parte de un acuerdo paritario, recientemente celebrado por Aoem y representantes del Ejecutivo, con la intención de mayor estabilidad laboral.