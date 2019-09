Sigue con normalidad el servicio de Higiene Urbana tras lograr acuerdo

En la noche del miércoles, trabajadores de Higiene Urbana retornaron a sus actividades, luego de una serie de “malos entendidos”, según informó a El Litoral el secretario gremial de Aoem, Walter Gómez. Ayer el servicio se desarrolló con normalidad debido a que arribaron a un acuerdo entre los trabajadores, la empresa Lusa y el Ejecutivo municipal.

Este acuerdo consiste en no sancionar a los empleados y en garantizar la continuidad laboral de estos. Los trabajadores reclamaban la reincorporación de un chofer de camión recolector de residuos, cuyo contrato no había sido renovado por el Municipio.

Los trabajadores habían realizado una asamblea en la noche y en dicho momento, la empresa cerró las puertas, lo que impidió la salida de vehículos. Sólo cinco se encontraban prestando el servicio de recolección.

“Todas las partes cometieron un error”, dijo el secretario gremial, quien explicó, que también debió intervenir el poder político ya que la empresa no es la encargada de renovar los contratos. Para el caso del chofer desvinculados, se está solicitando su reincorporación por la vía gremial y administrativa.