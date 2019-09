Murió el cantante español Camilo Sesto a los 72 años

El cantante español Camilo Sesto falleció este sábado a los 72 años de edad. Fue a través de redes sociales que dio a conocer la noticia, sin dar detalles sobre la causa de su muerte.

"Queridos amigos & amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz", fue el mensaje compartido a través de las redes sociales del artista.

Lourdes Orenlas, madre del hijo de Camilo Sesto, confirmó el fallecimiento del cantante español quien sostuvo una estrecha relación musical con México.

Ornelas informó que Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto, falleció en España, sin embargo, dijo desconocer los detalles de la muerte del intérprete de "Jamás", "Perdóname" y "El amor de mi vida", entre otros éxitos.

Señaló que la noticia la tomó por sorpresa, pues se encontraba en un centro comercial de la Ciudad de México cuando fue avisada por el contador del artista, Cristóbal Hueto; "cuando me lo dijo no podía creerlo, me tomó desprevenida la noticia".

Destacó que al momento el hijo de ambos desconocía lo sucedido y no sabía cómo decirle lo ocurrido al cantante de 72 años de edad, con quien Camilo Jr. llevaba una estrecha relación.