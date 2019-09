Flinta: “Cristina es la dueña de los votos, ese poder político no se regala”

El senador radical, Sergio Flinta, aseguró ayer que “el país no está pasando un buen momento y eso está claro, además hay una enorme incertidumbre con respecto a su futuro, incertidumbre que no se despeja con un resultado favorable hacia Fernández/Fernández sino que se profundiza por la precariedad conceptual, ideológica y política que genera esa dupla”.

“Es cierto que Macri no resolvió los problemas de fondo, Alberto Fernández tampoco los va a resolver él solo, la única diferencia es que con él vamos a navegar en un mar de incertidumbre política atento a la composición de la fórmula y del poder político entre Fernández, la Cámpora y Cristina”, alertó.

De cara a las elecciones del 27 de octubre, indicó: “Nosotros estamos trabajando fuerte para ver si podemos elevar un poquito la performance. Acá en Corrientes ya nos hemos organizado, cada dirigente redobló su trabajo en su zona, el Gobernador recorre incesantemente la provincia porque creemos que estamos en condición de hacer un aporte importante para levantar la performance y poder revertir”.

Al respecto explicó: “Todo es posible. Hay datos objetivos que muestran que no votó toda la gente que podía hacerlo, hay gente que se sorprendió con los resultados de las Paso. Nosotros mismos teníamos otros datos, indudablemente hubo un voto oculto que no se definía y a último momento lo hizo a favor de Fernández. Ese es un voto dudoso que se puede trabajar y a él apuntamos”.

Consideró que “esta situación de crisis económica los argentinos la padecemos recurrentemente, porque no se resuelven las cuestiones de fondo, Macri intentó y no pudo, y yo soy de los que le dan una segunda oportunidad, porque creo que lo que se viene no es mejor”.

“Está claro el apoyo que tuvimos los correntinos de este Gobierno nacional, el nivel de inversiones nacionales que tenemos en todos los órdenes es como nunca y creo que por eso los correntinos con mayor énfasis debemos apoyar a Macri”, agregó.

Sobre la decisión de Cristina Kirchner de ceder a Alberto Fernández la candidatura a la Presidencia, Flinta sostuvo que “es la dueña de los votos, y me animo a decir que si ella se hubiera imaginado el resultado no entregaba la Presidencia porque está claro que ella es quien tiene lo votos, Alberto Fernández no tiene ni un voto y este poder político no se regala”.

“Sólo hay que fijarse en la conformación de los candidatos al Congreso de la Nación son todos los que quería la Cámpora, sino te daban la boleta corta como pasó a varios en Corrientes y a (Domingo) Peppo en el Chaco y eso porque pusieron sólo a los de paladar negro. Esto es una demostración de que construyen poder que no van a entregar bajo ningún sentido”, agregó.