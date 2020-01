Auxiliar de enfermería sigue de huelga de hambre en reclamo de su puesto laboral

“Sólo quiero continuar trabajando, estamos en medio de una emergencia económica a nivel país y me dejan sin trabajo”, manifestó Humberto Barbona, quien ayer a la tarde continuaba realizando una huelga de hambre en el hospital de Santa Lucía.

Tal como informó este diario, el trabajador resolvió realizar esa medida el último miércoles a las 7 “porque realmente no sé qué pasó, cuál es el motivo por el cual me desvincularon pese a que estoy trabajando como contratado desde marzo del 2015”.

En este contexto, Barbona había comentado que el pasado viernes 3 cuando se presentó a trabajar le entregaron una nota a través de la cual le notificaban que supuestamente había vencido su contrato y por ello debía retirarse del hospital.

Por eso, el lunes 6 se trasladó hasta la Capital correntina y consultó en el Ministerio de Salud sobre cuál era su situación. Pero como allí le informaron que continuaba en funciones, retornó a Santa Lucía y el martes 7 se presentó nuevamente a trabajar.

Pero horas después -añadió- “me entregaron otra nota pidiéndome que me retirara y que no era más parte de la institución”.

“No sabía que hacer. No puedo quedarme sin trabajo, tengo tres hijos y todos están en edad escolar. Ante la impotencia de no saber a quien acudir, decidí iniciar una huelga de hambre que continuaré pese a que estoy con problemas de presión y de diabetes”, afirmó ayer Barbona a El Litoral.

Al mismo tiempo agregó que “recién hace unas horas atrás -aproximadamente a las 14- desde Salud Pública enviaron un escrito a través del cual expresan que por pedido de los directores del Hospital, no me renovaron mi contrato que venció el 31 de diciembre del año pasado”.

“Lo único que quiero es seguir trabajando y tanto quienes están al frente del hospital como los que trabajan acá, saben que cumplo con mis tareas”, concluyó Barbona, quien al cierre de esta edición continuaba con la huelga de hambre.