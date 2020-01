Becarias de Desarrollo Social a la espera del plus

Becarias dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia mantienen expectativas respecto de la posibilidad del pago del plus de 6 mil pesos para el sector. Según informó el secretario gremial de ATE, Walter Zamudio, semanas atrás, previo a la feria administrativa, mantuvieron un breve encuentro con el gobernador Gustavo Valdés.

“Tomó el compromiso de instruir al ministro para pagar el plus. Sabemos que no es la cuestión de fondo, pero es una ayuda importante para las trabajadoras”, informó a El Litoral el dirigente gremial. En el área se desempeñan aproximadamente 600 becarias, según un relevamiento de ATE.

“Están a la espera y con expectativas del cumplimiento del compromiso del Gobernador”, señaló Zamudio. Varias realizan tareas en los jardines maternales y en cuidado de ancianos.

El dirigente gremial indicó que las trabajadoras solicitan mejores condiciones laborales, por ejemplo, contar con un recibo de sueldo. “Quienes tienen chicos no pueden cobrar su asignación familiar”, indicó.

También esperan mejorar un convenio que se realizó tiempo atrás entre Ioscor y el Ministerio para ampliar la prestación al grupo familiar. “Ellas tienen cobertura pero para incorporar a sus chicos tienen que pagar una suma fija, un pago extra”, señaló el sindicalista en contacto con este diario. Mientras tanto, esperarán novedades la próxima semana.